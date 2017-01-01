Журналист Егоров: «Зарплата Ташаева – 87 миллионов рублей в год. Ее он будет получать в «Рубине», 80% платит «Спартак»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров раскрыл подробности аренды полузащитника «Спартака» Александра Ташаева в «Рубин». Игрок проведет весь сезон-2019/20 в Казани.
«Зарплата Ташаева – 1,2 миллиона евро в год (более 87 миллионов рублей – прим. «Бомбардир»). Ее он будет получать в «Рубине», 80 процентов будет платить «Спартак», – сообщил Егоров.
- Прошлым летом «Спартак» купил Ташаева у «Динамо» за 1,5 миллиона евро.
- В его активе 28 сыгранных матчей и две результативные передачи.
- Контракт игрока со столичным клубом рассчитан до июня 2022 года.