Журналист Егоров: «Зарплата Ташаева – 87 миллионов рублей в год. Ее он будет получать в «Рубине», 80% платит «Спартак»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров раскрыл подробности аренды полузащитника «Спартака» Александра Ташаева в «Рубин». Игрок проведет весь сезон-2019/20 в Казани.

«Зарплата Ташаева – 1,2 миллиона евро в год (более 87 миллионов рублей – прим. «Бомбардир»). Ее он будет получать в «Рубине», 80 процентов будет платить «Спартак», – сообщил Егоров.