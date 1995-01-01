«Рубин» арендовал у «Спартака» Ташаева

Как так? Какие надежды подавал. Эхх..очередного игрока угробили
Полузащитник Александр Ташаев перешел на правах аренды из «Спартака» в «Рубин».
Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2019/20.
В новой команде 25-летний футболист будет выступать под 88-м номером.
- Прошлым летом «Спартак» купил Ташаева у «Динамо» за 1,5 миллиона евро.
- В его активе 28 сыгранных матчей и две результативные передачи.
- Контракт игрока со столичным клубом рассчитан до июня 2022 года.
- Рыночная стоимость россиянина – 3 миллиона евро.