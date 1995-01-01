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    «Рубин» арендовал у «Спартака» Ташаева

    Полузащитник Александр Ташаев перешел на правах аренды из «Спартака» в «Рубин».

    Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2019/20.

    В новой команде 25-летний футболист будет выступать под 88-м номером.

    • Прошлым летом «Спартак» купил Ташаева у «Динамо» за 1,5 миллиона евро.
    • В его активе 28 сыгранных матчей и две результативные передачи.
    • Контракт игрока со столичным клубом рассчитан до июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость россиянина – 3 миллиона евро.

    Источник: Официальный сайт «Рубина»

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    Сегодня, 22:17
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7937

      KLIM777 11 минут назад

      Как так? Какие надежды подавал. Эхх..очередного игрока угробили

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -11803

      пьяныйхоровод > KLIM777 6 минут назад

      Почему угробили ? Может в Казани раскроется .

      0
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      ...
      Рейтинг: +7937

      KLIM777 > пьяныйхоровод 3 секунды назад

      Это я говорю словами тех, кто говорит о игроках Зенита. Что мол Зенит гробит игроков. Покупает, а потом раздает по клубам. У Спартака не так ведь?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -11803

      пьяныйхоровод 23 минуты назад

      Полетели "журавли" ......

      0
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      ...
      Рейтинг: +17492

      VVM1964 > пьяныйхоровод 18 минут назад

      Мевля , Ригони ......

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