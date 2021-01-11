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    «РБ-Спорт»: Ташаев и Гулиев отправятся на сборы со «Спартаком-2»

    Полузащитники «Спартака» Александр Ташаев и Аяз Гулиев будут готовиться ко второй части сезона с дублем.

    По информации «РБ-Спорт», оба футболиста отправятся на сборы в составе «Спартака-2».

    Если текущей зимой по кому-то из указанных игроков придет предложение о продаже или аренде, клуб готов отпустить его.

    • Гулиева в мае отправили в дубль за нарушение командной дисциплины.
    • Ташаев в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Рубин».

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    11.01.2021 23:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10578

      Persona_non_Grata 39 минут назад

      О Боже , я уже и забыл , что у нас еще и этот балласт есть (((

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