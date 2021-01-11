«РБ-Спорт»: Ташаев и Гулиев отправятся на сборы со «Спартаком-2»

Полузащитники «Спартака» Александр Ташаев и Аяз Гулиев будут готовиться ко второй части сезона с дублем.

По информации «РБ-Спорт», оба футболиста отправятся на сборы в составе «Спартака-2».

Если текущей зимой по кому-то из указанных игроков придет предложение о продаже или аренде, клуб готов отпустить его.