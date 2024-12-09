Экс-динамовец уничижительно высказался о «Спартаке»: «Раньше трансфер туда был пиком карьеры, сейчас – нет»

Бывший динамовец Антон Терехов прокомментировал трансфер Александра Ташаева из «Динамо» в «Спартак» в 2018 году.

«На тот момент перейти в «Спартак» – пик российской карьеры футболиста. И отказываться от такого… Я могу его понять, это был новый вызов, шаг вперeд. Конечно, хочется попробовать. Ташаев выдал максимум в том сезоне за «Динамо», хотелось попробовать новое. Но с чем он там не справился, лучше спросить у него. В «Спартаке» другое давление, уровень мастерства конкурентов выше.

Если представлять, наверное, я принял бы такое же решение. Для каждого спортсмена важен новый вызов. Единственное, что могло не дать перейти в «Спартак», – отношения между клубами и болельщиками. Но это ведь шаг вперeд для развития. Наверное, сейчас переход в «Спартак» из «Динамо» не был бы шагом вперeд. «Динамо» сейчас борется за чемпионство, а на тот момент сильнее был «Спартак». Всем хочется попробовать себя на другом уровне», – сказал Терехов.

30-летний Ташаев завершил карьеру в этом году.

«Спартак» купил игрока у «Динамо» за 1,5 миллиона евро.

За 3 года в «Спартаке» Ташаев провел 28 матчей, сделал 2 ассиста.

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