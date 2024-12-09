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    • Экс-динамовец уничижительно высказался о «Спартаке»: «Раньше трансфер туда был пиком карьеры, сейчас – нет»

    Экс-динамовец уничижительно высказался о «Спартаке»: «Раньше трансфер туда был пиком карьеры, сейчас – нет»

    Бывший динамовец Антон Терехов прокомментировал трансфер Александра Ташаева из «Динамо» в «Спартак» в 2018 году.

    «На тот момент перейти в «Спартак» – пик российской карьеры футболиста. И отказываться от такого… Я могу его понять, это был новый вызов, шаг вперeд. Конечно, хочется попробовать. Ташаев выдал максимум в том сезоне за «Динамо», хотелось попробовать новое. Но с чем он там не справился, лучше спросить у него. В «Спартаке» другое давление, уровень мастерства конкурентов выше.

    Если представлять, наверное, я принял бы такое же решение. Для каждого спортсмена важен новый вызов. Единственное, что могло не дать перейти в «Спартак», – отношения между клубами и болельщиками. Но это ведь шаг вперeд для развития. Наверное, сейчас переход в «Спартак» из «Динамо» не был бы шагом вперeд. «Динамо» сейчас борется за чемпионство, а на тот момент сильнее был «Спартак». Всем хочется попробовать себя на другом уровне», – сказал Терехов.

    • 30-летний Ташаев завершил карьеру в этом году.
    • «Спартак» купил игрока у «Динамо» за 1,5 миллиона евро.
    • За 3 года в «Спартаке» Ташаев провел 28 матчей, сделал 2 ассиста.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.12.2024 17:54
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    Комментарии (35)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ivany4
    1733760111
    Ху из Терехофф?? Человек высказал свое мнение по поводу переходов, и что здесь уничижительного??
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    Спартач80
    1733760435
    Кто то знает, кто это вообще ?...
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1733760816
    А тебя туда вообще-то звали. Ты кто такой?
    Ответить
    Интерес
    1733762376
    Видимо,в запое не глянул в текущую таблицу РПЛ.Бывает.Я тоже иногда с похмелья спрашиваю жену :"Мадам,а вы кто такая,и что делаете в моей постели"???
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    Skull_Boy
    1733763580
    А кто такой вообще Терехов и чем он так известен в РПЛ
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    NewLife
    1733765575
    Единственное, что надо сказать Терехову: смотри на тАбло и не зизди.
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    Айболид
    1733765593
    Хрюши хором абидились )))))))) Ктатакойтерехов ? Они то сами ОГОГО !!!
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    ziborock
    1733766396
    Последний трофей Динамо датирован 1994 годом, Спартак же с 1994 года получил 12 трофеев! Вывод: все достижения Динамо это "борьба за чемпионство"!) Ну и наверное стоит напомнить Терехову что с 2018 года (перехода Ташаева) Динамо сыграло со Спартаком 21 игру и лишь 3 выиграло! Остается пожелать Динамо и дальше бороться за чемпионство!)))
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    шахта Заполярная
    1733773326
    Динамо борется за чемпионство, хорошо забухал, табличку, протрезвеешь посмотри.
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    Foxitkuban
    1733809932
    По сути правильно сказал. Раньше Спартак действительно был сильнейшим и всеми любимым клубом. Сейчас, к сожалению, этого нет. Интриги, скандалы, сомнительные трансферы, нестабильные результаты... Сейчас конечно глоры на меня накинутся, типа "да мы быков нагнули, да что вы сами достигли, да мы великий клуб" и все в таком духе. Ах, если бы только Спартаку на поле такую защиту, как его оголтелые болелы в интернете защищают, то им и вратари не нужны были бы.
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