Экс-игрок «Спартака» Ташаев тренируется с «Рубином»

Бывший полузащитник «Динамо» и «Спартака» Александр Ташаев может оказаться в «Рубине».
Сейчас 28-летний футболист тренируется с казанской командой под 99-м номером.
Однако клуб пока не подписывал с хавбеком никаких соглашений.
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Бывший полузащитник «Динамо» и «Спартака» Александр Ташаев может оказаться в «Рубине».
Сейчас 28-летний футболист тренируется с казанской командой под 99-м номером.
Однако клуб пока не подписывал с хавбеком никаких соглашений.