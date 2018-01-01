Экс-игрок «Спартака» Ташаев тренируется с «Рубином»

Бывший полузащитник «Динамо» и «Спартака» Александр Ташаев может оказаться в «Рубине».

Сейчас 28-летний футболист тренируется с казанской командой под 99-м номером.

Однако клуб пока не подписывал с хавбеком никаких соглашений.