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Экс-игрок «Спартака» Ташаев тренируется с «Рубином»

Бывший полузащитник «Динамо» и «Спартака» Александр Ташаев может оказаться в «Рубине».

Сейчас 28-летний футболист тренируется с казанской командой под 99-м номером.

Однако клуб пока не подписывал с хавбеком никаких соглашений.

  • «Спартак» купил Ташаева в 2018 году за 1,5 миллиона евро, а летом 2021-го расторг с ним контракт.
  • Прошлый сезон он провел в «Роторе», вылетевшем из ФНЛ.
  • За «Рубин» игрок уже выступал с 2019 по 2020 год на правах аренды.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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