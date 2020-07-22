Игроки «Спартака» могут уйти в аренду в «Химки». Среди них – Мелкадзе, Мирзов и Ломовицкий

Часть игроков «Спартака» может оказаться в летнее трансферное окно в «Химках».

Как сообщает «Рейтинг Букмекеров», на правах аренды в подмосковный клуб могут уйти Артем Тимофеев (этот сезон был в аренде в «Крыльях Советов»), Георгий Мелкадзе (отыграл сезон в аренде в «Тамбове»), Максим Глушенков (после возобновления сезона играл в «Крыльях»), Резиуан Мирзов, Александр Ташаев (сезон провел на правах аренды в «Рубине») и Александр Ломовицкий (в этом сезоне был арендован «Арсеналом»).

Сегодня стало известно, что «Химки» в следующем сезоне выступят в РПЛ.