Игроки «Спартака» могут уйти в аренду в «Химки». Среди них – Мелкадзе, Мирзов и Ломовицкий

Часть игроков «Спартака» может оказаться в летнее трансферное окно в «Химках».
Как сообщает «Рейтинг Букмекеров», на правах аренды в подмосковный клуб могут уйти Артем Тимофеев (этот сезон был в аренде в «Крыльях Советов»), Георгий Мелкадзе (отыграл сезон в аренде в «Тамбове»), Максим Глушенков (после возобновления сезона играл в «Крыльях»), Резиуан Мирзов, Александр Ташаев (сезон провел на правах аренды в «Рубине») и Александр Ломовицкий (в этом сезоне был арендован «Арсеналом»).
Сегодня стало известно, что «Химки» в следующем сезоне выступят в РПЛ.
- «Спартак» не попал в еврокубки впервые с 2015 года.
- «Химки» по итогам досрочно завершенного сезона стали в ФНЛ вторыми.
Источник: «Рейтинг Букмекеров»
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