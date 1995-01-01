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    Игроки «Спартака» могут уйти в аренду в «Химки». Среди них – Мелкадзе, Мирзов и Ломовицкий

    Часть игроков «Спартака» может оказаться в летнее трансферное окно в «Химках».

    Как сообщает «Рейтинг Букмекеров», на правах аренды в подмосковный клуб могут уйти Артем Тимофеев (этот сезон был в аренде в «Крыльях Советов»), Георгий Мелкадзе (отыграл сезон в аренде в «Тамбове»), Максим Глушенков (после возобновления сезона играл в «Крыльях»), Резиуан Мирзов, Александр Ташаев (сезон провел на правах аренды в «Рубине») и Александр Ломовицкий (в этом сезоне был арендован «Арсеналом»).

    Сегодня стало известно, что «Химки» в следующем сезоне выступят в РПЛ.

    • «Спартак» не попал в еврокубки впервые с 2015 года.
    • «Химки» по итогам досрочно завершенного сезона стали в ФНЛ вторыми.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

    Интернет-издание, специализирующееся на бизнесе букмекерских контор и ставках на спорт в интернете. Также публикует инсайдерскую информацию о российском футболе.

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    Сегодня, 15:26
    Комментарии13
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      Рейтинг: +5708

      JTherry 2 минуты назад

      хэштег #играйКакЗенит приобретает новый смысл))) отлично учатся "ученики" у своих "учителей"!!! Газизову - респектищщще!!!

      0
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      Рейтинг: +668

      тётя ASYA 4 минуты назад

      опцию надо отменить , что бы играли против Спартака

      0
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      Рейтинг: +5253

      ivany4 43 минуты назад

      Если уйдут в аренду, и будут постоянно играть - то это хорошо.
      А еще лучше, если сыграются Тимофеев - Глушенков - Ломовицкий. Будет готовая связка в основу после аренды.
      Заодно и посмотрим на работу Юрана.

      1
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      Рейтинг: +153

      Зентролль 58 минут назад

      Их берут не под основу, а под ротацию состава. Скамейка у Химок слишком уж больно короткая и не равноценная...

      0
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      Рейтинг: +690

      Дима Цэ 1 час назад

      Ну теперь хоть не только на Сочи гнать будут, что пол Зенита там))

      Теперь будут такие же Химки половиной состава Спартака))

      1
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      Рейтинг: +2774

      алдан2014 1 час назад

      Ребятам нужна практика в основе.Мировая практика.Тех кто не просто выстрелит,а стабильно заиграет,можно вернуть обратно

      0
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      Рейтинг: +919

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Глушенков хорошо отыграл после возобновлении, так же и Ломовицкий. Думаю будет усиления для Химок. Но тренеру лучше знать, какое ему усиление надо и в какие линии.

      2
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      Рейтинг: +1045

      Semenycch 1 час назад

      С хорошим тренером они могут заиграть.

      0
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      Рейтинг: +10728

      Garrincha58 1 час назад

      Спартак создаёт свой Сочи-Химки

      3
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      Рейтинг: +23105

      oyabun 1 час назад

      Глушенкова можно было бы и вернуть в Спартак. В Крылышках парень здорово прогрессировал. Скамейка то короткая.

      6
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      Рейтинг: +1042

      Play > oyabun 1 час назад

      Боюсь как бы он не повторил судьбу Павла Яковлева, тот тоже три раза в Крылья ездил в аренду. Там лучший, а обратно возвращается и как подменили.

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      Рейтинг: +10276

      silver29 > Play 1 час назад

      Так это от главного тренера зависит, вернее от схемы которую он наигрывает, а по возвращению игрок становится не удел.

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