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  • Игроки «Спартака» могут уйти в аренду в «Химки». Среди них – Мелкадзе, Мирзов и Ломовицкий

Игроки «Спартака» могут уйти в аренду в «Химки». Среди них – Мелкадзе, Мирзов и Ломовицкий

22 июля 2020, 15:26
11

Часть игроков «Спартака» может оказаться в летнее трансферное окно в «Химках».

Как сообщает «Рейтинг Букмекеров», на правах аренды в подмосковный клуб могут уйти Артем Тимофеев (этот сезон был в аренде в «Крыльях Советов»), Георгий Мелкадзе (отыграл сезон в аренде в «Тамбове»), Максим Глушенков (после возобновления сезона играл в «Крыльях»), Резиуан Мирзов, Александр Ташаев (сезон провел на правах аренды в «Рубине») и Александр Ломовицкий (в этом сезоне был арендован «Арсеналом»).

Сегодня стало известно, что «Химки» в следующем сезоне выступят в РПЛ.

  • «Спартак» не попал в еврокубки впервые с 2015 года.
  • «Химки» по итогам досрочно завершенного сезона стали в ФНЛ вторыми.

Источник: «Рейтинг Букмекеров»

Интернет-издание, специализирующееся на бизнесе букмекерских контор и ставках на спорт в интернете. Также публикует инсайдерскую информацию о российском футболе.

Россия. Премьер-лига Спартак Химки Мирзов Резиуан Ташаев Александр Тимофеев Артем Мелкадзе Георгий Ломовицкий Александр Глушенков Максим
Комментарии (11)
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oyabun
1595421119
Глушенкова можно было бы и вернуть в Спартак. В Крылышках парень здорово прогрессировал. Скамейка то короткая.
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Garrincha58
1595421374
Спартак создаёт свой Сочи-Химки
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LOKOfanatik19
1595422060
Глушенков хорошо отыграл после возобновлении, так же и Ломовицкий. Думаю будет усиления для Химок. Но тренеру лучше знать, какое ему усиление надо и в какие линии.
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алдан2014
1595422622
Ребятам нужна практика в основе.Мировая практика.Тех кто не просто выстрелит,а стабильно заиграет,можно вернуть обратно
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Дима Цэ
1595423850
Ну теперь хоть не только на Сочи гнать будут, что пол Зенита там)) Теперь будут такие же Химки половиной состава Спартака))
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ivany4
1595425224
Если уйдут в аренду, и будут постоянно играть - то это хорошо. А еще лучше, если сыграются Тимофеев - Глушенков - Ломовицкий. Будет готовая связка в основу после аренды. Заодно и посмотрим на работу Юрана.
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тётя ASYA
1595427565
опцию надо отменить , что бы играли против Спартака
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JTherry
1595427701
хэштег #играйКакЗенит приобретает новый смысл))) отлично учатся "ученики" у своих "учителей"!!! Газизову - респектищщще!!!
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paracetamol
1595428162
Неплохое усиление химиков, а вот кто в свинарнике останется?
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Juic
1595492239
Ой! Это же фармклуб в РПЛ!!! Позор же? Так же нельзя? Как теперь быть, на что пенять? Или "это другое, тут понимать надо"(с)?
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