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  • Министр спорта МО: «Химки будут в РПЛ. Это наше окончательное решение»

Министр спорта МО: «Химки будут в РПЛ. Это наше окончательное решение»

22 июля 2020, 13:59
35

«Химки» будут играть в следующем сезоне в РПЛ, рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Наше окончательное решение: «Химки» — в Премьер-лиге. Парни и тренерский штаб это заслужили.

Пока мы не обсуждали бюджет. Принципиальная договоренность с инвестором есть. Он наш, местный. Поэтому идем в Премьер-лигу. Сохраняем состав и тренерский штаб», – сказал министр.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Химки
Комментарии (35)
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Tsigan
1595416382
И зачем вы там нужны? По 500 чел на трибунах, на протяжении всего сезона розговоры о деньгах вернее их отсутствии обеспечены.
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Krasnodar 123
1595416767
Если у Ротора и Химок есть бабки на РПЛ, тогда можно уже сейчас расширить лигу до 18 команд. И будет счастье Талалаеву и будущему тренеру Оренбурга.
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_Marqella_
1595417193
Лучше бы К.С. оставили в РПЛ, с отличными болельщиками,красавцем стадионом...Химки не на долго заехали сюда...
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Sспертак
1595791032
пони
Ответить
Sспертак
1595791038
будут
Ответить
Sспертак
1595791132
москвичи и
Ответить
Sспертак
1595791138
москва
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Sспертак
1595791146
победа
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Sспертак
1595791154
6 крманд
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Sспертак
1595791161
даешь
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