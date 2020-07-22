Министр спорта МО: «Химки будут в РПЛ. Это наше окончательное решение»

«Химки» будут играть в следующем сезоне в РПЛ, рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
Наше окончательное решение: «Химки» — в Премьер-лиге. Парни и тренерский штаб это заслужили.
Пока мы не обсуждали бюджет. Принципиальная договоренность с инвестором есть. Он наш, местный. Поэтому идем в Премьер-лигу. Сохраняем состав и тренерский штаб», – сказал министр.
- В досрочно завершенном сезоне ФНЛ «Химки» финишировали вторыми и получили путевку в РПЛ.
- Ранее главный тренер «Химок» Сергей Юран говорил, что место клуба в Премьер-лиге продано.
- Из РПЛ должны вылететь «Крылья Советов» и «Оренбург».
Источник: «Спорт-Экспресс»