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    Министр спорта МО: «Химки будут в РПЛ. Это наше окончательное решение»

    «Химки» будут играть в следующем сезоне в РПЛ, рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

    Наше окончательное решение: «Химки» — в Премьер-лиге. Парни и тренерский штаб это заслужили.

    Пока мы не обсуждали бюджет. Принципиальная договоренность с инвестором есть. Он наш, местный. Поэтому идем в Премьер-лигу. Сохраняем состав и тренерский штаб», – сказал министр.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии11
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      Рейтинг: +507

      АКМ-74У 59 секунд назад

      Так что, Сергей Юран наврал, что место клуба в Премьер-лиге продано?

      0
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      Рейтинг: +507

      АКМ-74У 1 минуту назад

      Пока мы не обсуждали бюджет (с).
      Правильно, пусть за еду играют.

      0
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      Рейтинг: +172

      Маленький 18 минут назад

      Если тот же состав оставят будет красивая история

      0
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      Рейтинг: +542

      Кирпичный 42 минуты назад

      Все правильно спортивный принцип должен присутствовать.

      0
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      Рейтинг: +1012

      _Marqella_ 51 минуту назад

      Лучше бы К.С. оставили в РПЛ, с отличными болельщиками,красавцем стадионом...Химки не на долго заехали сюда...

      1
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      Рейтинг: +11993

      vladimir-7 > _Marqella_ 35 минут назад

      Вообще, было принято какое-то половинчатое решение, два
      клуба из ФНЛ входят вместо двух из РПЛ, а ещё двум отказали в переигровке.

      1
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      Рейтинг: +4199

      порт 56 минут назад

      Оренбург и КС с вещами на выход.

      1
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      Рейтинг: +1813

      Krasnodar 123 58 минут назад

      Если у Ротора и Химок есть бабки на РПЛ, тогда можно уже сейчас расширить лигу до 18 команд. И будет счастье Талалаеву и будущему тренеру Оренбурга.

      1
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      Рейтинг: +1122

      Tsigan 1 час назад

      И зачем вы там нужны? По 500 чел на трибунах, на протяжении всего сезона розговоры о деньгах вернее их отсутствии обеспечены.

      1
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      Рейтинг: +69

      Руслан ДСЛЦЗ 1 час назад

      После игры с Уралом я только за)

      1
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      Рейтинг: +1530

      Бомбардиръ 1 час назад

      Ну, отлично)

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