Министр спорта МО: «Химки будут в РПЛ. Это наше окончательное решение»

«Химки» будут играть в следующем сезоне в РПЛ, рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Наше окончательное решение: «Химки» — в Премьер-лиге. Парни и тренерский штаб это заслужили.

Пока мы не обсуждали бюджет. Принципиальная договоренность с инвестором есть. Он наш, местный. Поэтому идем в Премьер-лигу. Сохраняем состав и тренерский штаб», – сказал министр.