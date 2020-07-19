Юран: «Слышал, место «Химок» в РПЛ уже продано. РФС и прокуратура должны заняться этим вопросом»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что клубу мешают попасть в РПЛ, а его место в лиге на следующий сезон уже продано.

«Сейчас все задаются вопросом, где «Химки» будут играть в следующем сезоне. Отвечаю. В последнее время мне поступила информация из нескольких источников. Почему нам мешают зайти в РПЛ? Оказывается, как мне говорят источники, наше место в премьер-лиге якобы уже продано! И деньги лежат на депозите. Поэтому я хочу обратиться к РФС и к прокуратуре Московской области, чтобы они взяли эту ситуацию на контроль.

Отсюда и появляются все эти вбросы, что мы будем играть в ФНЛ. Сегодня мы доказали, что команда «Химки» по праву заслужила играть в Премьер-лиге. Какие еще нужны аргументы?

Заявляю ответственно. Мы готовы играть в РПЛ с бюджетом в 350 миллионов. Об этом, кстати, ранее заявлял министр физической культуры и спорта Московской области. Мы не просим никаких миллиардов. Нам не нужно даже 400 миллионов. Насколько нам известно, сейчас у клуба есть 150 миллионов. По нашей информации, область выделяет еще 200. Получается 350, о чем мы и говорим. Так почему мы опять не заходим в РПЛ? Почему нам всячески мешают?» – сказал Юран.