Юран: «Слышал, место «Химок» в РПЛ уже продано. РФС и прокуратура должны заняться этим вопросом»

Федун готов перевести недостающие 650 миллионов. Химки заявятся и сразу вернут обратно Федуну на карточку. Будут играть на 350 мил. Обыгрывать соперников Спартака,а он кого сможет ,и тогда станет Спартак чемпионом
Главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что клубу мешают попасть в РПЛ, а его место в лиге на следующий сезон уже продано.
«Сейчас все задаются вопросом, где «Химки» будут играть в следующем сезоне. Отвечаю. В последнее время мне поступила информация из нескольких источников. Почему нам мешают зайти в РПЛ? Оказывается, как мне говорят источники, наше место в премьер-лиге якобы уже продано! И деньги лежат на депозите. Поэтому я хочу обратиться к РФС и к прокуратуре Московской области, чтобы они взяли эту ситуацию на контроль.
Отсюда и появляются все эти вбросы, что мы будем играть в ФНЛ. Сегодня мы доказали, что команда «Химки» по праву заслужила играть в Премьер-лиге. Какие еще нужны аргументы?
Заявляю ответственно. Мы готовы играть в РПЛ с бюджетом в 350 миллионов. Об этом, кстати, ранее заявлял министр физической культуры и спорта Московской области. Мы не просим никаких миллиардов. Нам не нужно даже 400 миллионов. Насколько нам известно, сейчас у клуба есть 150 миллионов. По нашей информации, область выделяет еще 200. Получается 350, о чем мы и говорим. Так почему мы опять не заходим в РПЛ? Почему нам всячески мешают?» – сказал Юран.
- В досрочно завершенном сезоне ФНЛ «Химки» финишировали вторыми и получили путевку в РПЛ.
- Подмосковная команда может отказаться от участия в Премьер-лиге, если не найдет инвесторов.