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  • Юран: «Слышал, место «Химок» в РПЛ уже продано. РФС и прокуратура должны заняться этим вопросом»

Юран: «Слышал, место «Химок» в РПЛ уже продано. РФС и прокуратура должны заняться этим вопросом»

19 июля 2020, 17:53
17

Главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что клубу мешают попасть в РПЛ, а его место в лиге на следующий сезон уже продано.

«Сейчас все задаются вопросом, где «Химки» будут играть в следующем сезоне. Отвечаю. В последнее время мне поступила информация из нескольких источников. Почему нам мешают зайти в РПЛ? Оказывается, как мне говорят источники, наше место в премьер-лиге якобы уже продано! И деньги лежат на депозите. Поэтому я хочу обратиться к РФС и к прокуратуре Московской области, чтобы они взяли эту ситуацию на контроль.

Отсюда и появляются все эти вбросы, что мы будем играть в ФНЛ. Сегодня мы доказали, что команда «Химки» по праву заслужила играть в Премьер-лиге. Какие еще нужны аргументы?

Заявляю ответственно. Мы готовы играть в РПЛ с бюджетом в 350 миллионов. Об этом, кстати, ранее заявлял министр физической культуры и спорта Московской области. Мы не просим никаких миллиардов. Нам не нужно даже 400 миллионов. Насколько нам известно, сейчас у клуба есть 150 миллионов. По нашей информации, область выделяет еще 200. Получается 350, о чем мы и говорим. Так почему мы опять не заходим в РПЛ? Почему нам всячески мешают?» – сказал Юран.

  • В досрочно завершенном сезоне ФНЛ «Химки» финишировали вторыми и получили путевку в РПЛ.
  • Подмосковная команда может отказаться от участия в Премьер-лиге, если не найдет инвесторов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Химки
Комментарии (17)
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фанат джигурды
1595170680
Потому что в РПЛ нужнее Оренбург.
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spam2009
1595170796
потому что бомжам нужны гарантированные 12 очков от своих подсосов
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Просто-333
1595171742
статья клевета ему знакома?
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Tsigan
1595176194
Ну зачем вообще нужны Химки в футболе??? Кто может ответить на этот вопрос?! Болельщиков нет, денег нет, ничего нет. Дайте эти 350 Саратов или Воронежу или Владикавказу так там на любой игре будут битком стадионы, зачем Химки вооообще нужны.
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spam2009
1595176483
Бомжи обыграют мясо и сольют в финале Химкам как компенсация за то что бы они не лезли в РПЛ и там остались 2 бомжеподсоса - Сычи и Газбург. Химки не пройдут лицензирование для лиги европы и будет играть 6 место
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paracetamol
1595180621
350 маловато будет!
Ответить
Томик
1595181881
Серёжа, не трать эмоции понапрасну. Теперь твоя задача - выкупить тираж значков.
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zarsm
1595190145
Просто цирк, только в нашем футболе такое возможно
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zigbert
1595253162
Деньги решают все.Хотя тут еще надо доказать.
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Hektor 84
1595275117
Юран
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