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    Юран: «Слышал, место «Химок» в РПЛ уже продано. РФС и прокуратура должны заняться этим вопросом»

    Главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что клубу мешают попасть в РПЛ, а его место в лиге на следующий сезон уже продано.

    «Сейчас все задаются вопросом, где «Химки» будут играть в следующем сезоне. Отвечаю. В последнее время мне поступила информация из нескольких источников. Почему нам мешают зайти в РПЛ? Оказывается, как мне говорят источники, наше место в премьер-лиге якобы уже продано! И деньги лежат на депозите. Поэтому я хочу обратиться к РФС и к прокуратуре Московской области, чтобы они взяли эту ситуацию на контроль.

    Отсюда и появляются все эти вбросы, что мы будем играть в ФНЛ. Сегодня мы доказали, что команда «Химки» по праву заслужила играть в Премьер-лиге. Какие еще нужны аргументы?

    Заявляю ответственно. Мы готовы играть в РПЛ с бюджетом в 350 миллионов. Об этом, кстати, ранее заявлял министр физической культуры и спорта Московской области. Мы не просим никаких миллиардов. Нам не нужно даже 400 миллионов. Насколько нам известно, сейчас у клуба есть 150 миллионов. По нашей информации, область выделяет еще 200. Получается 350, о чем мы и говорим. Так почему мы опять не заходим в РПЛ? Почему нам всячески мешают?» – сказал Юран.

    • В досрочно завершенном сезоне ФНЛ «Химки» финишировали вторыми и получили путевку в РПЛ.
    • Подмосковная команда может отказаться от участия в Премьер-лиге, если не найдет инвесторов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:53
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1714

      Genz 6 минут назад

      Федун готов перевести недостающие 650 миллионов. Химки заявятся и сразу вернут обратно Федуну на карточку. Будут играть на 350 мил. Обыгрывать соперников Спартака,а он кого сможет ,и тогда станет Спартак чемпионом

      0
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      Рейтинг: +419

      Rabinovi_ch 13 минут назад

      Почему сразу на Крылья и Оренбург мысли?
      Есть не менее интересный ФК Ахмат)))

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      Рейтинг: +1714

      Genz 24 минуты назад

      350 миллионов много. Команда узбеков готова сыграть за 350 рублей

      0
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      Рейтинг: +125

      alll-333 28 минут назад

      статья клевета ему знакома?

      0
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      Рейтинг: +968

      Semenycch 32 минуты назад

      Слышал?
      Ой, что деется! Вчерась траншею рыли
      Дак откопали две коньячные струи!
      Говорят, шпионы воду отравили самогоном
      Ну, а хлеб таперь - из рыбьей чешуи
      И словно мухи, тут и там
      Ходят слухи по домам
      А беззубые старухи
      Их разносют по умам
      Их разносют по умам...

      1
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      Рейтинг: +6848

      Persona_non_Grata 33 минуты назад

      Я даже знаю кому - Оренбург " незаслуженно " обижен )))

      0
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      Рейтинг: +1078

      spam2009 44 минуты назад

      потому что бомжам нужны гарантированные 12 очков от своих подсосов

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      Рейтинг: +2523

      KPCCSPB > spam2009 16 минут назад

      Ага, на московских командах по 15 стабильно берём, о чем ты, полудурок?

      1
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      Рейтинг: +1076

      фанат джигурды 46 минут назад

      Потому что в РПЛ нужнее Оренбург.

      3
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      Рейтинг: +1316

      волчарик > фанат джигурды 33 минуты назад

      КС

      0
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