«ФАН»: Ташаев вернется в «Динамо»

Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев летом перейдет в «Динамо», сообщает «Федеральное агентство новостей».

По информации источника, «Динамо» купит 24-летнего футболиста за 2,5 миллиона евро или возьмет в аренду с правом выкупа.