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    «ФАН»: Ташаев вернется в «Динамо»

    Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев летом перейдет в «Динамо», сообщает «Федеральное агентство новостей».

    По информации источника, «Динамо» купит 24-летнего футболиста за 2,5 миллиона евро или возьмет в аренду с правом выкупа.

    • Ташаев перешел в «Спартак» из «Динамо» прошлым летом за 1,5 миллиона евро.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
    • В сезоне-2018/19 хавбек сделал две результативные передачи в 24 матчах.

    Источник: «Федеральное агентство новостей»

    Российское интернет-издание. Основано в Санкт-Петербурге в 2014 году.

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +19404

      gol_kak_sokol 6 минут назад

      Хорошо бы еще распространитель фэйков ФАН вернулся обратно в школу троллей.

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      Рейтинг: +644

      amazonaws 9 минут назад

      Возвращение БЛУДНОГО сына!!!
      Ташаев по глупости и из-за денег перешел в Спартак - протирает и полирует теперь скамейку запасников до блеска.
      Ташаев по деньгам выиграл, а по игре ПРОИГРАЛ и время потерял и в мастерстве.
      Зачем Спартаку был нужен Ташаев???
      Он же совсем не вписывался в спартаковскую игру и мало того НЕ ВПИСАЛСЯ!
      То ли дело в Динамо!
      Нашел своё место, повысил мастерство и заиграл.
      Пусть Ташаев не валяет ДУРАКА и бежит из Спартака, если примут, то прямо обратно в Динамо.
      Спартак избавится от скамеечника, а Динамо приобретёт своего игрока и выведет его на новый уровень, после спартаковской хандры и безделия.
      Спартак и Динамо от этого только ВЫИГРАЮТ!!!

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      Рейтинг: +4577

      piligrim1986 16 минут назад

      а степашин помню усерался...что теперь интересно скажет ,если правда перейдет?))
      а,и это, тренер вам не надо? а то кононова заберете мож?

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      Рейтинг: -18

      dragoff 21 минуту назад

      Не простят... И что говорить будет? Кому в любви признаваться?

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      Рейтинг: +242

      Boeung777 35 минут назад

      Ой, тяжело будет парню в Динамо со стороны болельщиков.

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      Рейтинг: +898

      Фанат Рубина > Boeung777 20 минут назад

      и не только динамовских.
      но и спартаковских

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