«ФАН»: Ташаев вернется в «Динамо»

Хорошо бы еще распространитель фэйков ФАН вернулся обратно в школу троллей.
Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев летом перейдет в «Динамо», сообщает «Федеральное агентство новостей».
По информации источника, «Динамо» купит 24-летнего футболиста за 2,5 миллиона евро или возьмет в аренду с правом выкупа.
- Ташаев перешел в «Спартак» из «Динамо» прошлым летом за 1,5 миллиона евро.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
- В сезоне-2018/19 хавбек сделал две результативные передачи в 24 матчах.
Российское интернет-издание. Основано в Санкт-Петербурге в 2014 году.