Ташаев намерен расторгнуть контракт со «Спартаком»

ПОТЕРЯ ПОТЕРЬ для Спартака!
Полузащитник «Рубина» Александр Ташаев, чьи права принадлежат «Спартаку», намерен расторгнуть контракт с московским клубом по обоюдному согласию.
25-летний футболист желает покинуть московский клуб, потому что понимает, что не является игроком стартового состава.
Ташаев перешел в «Спартак» из «Динамо» летом 2018 года за 1,5 миллиона евро.
- Ташаев в сезоне РПЛ провел семь матчей.
- Игрок на рынке стоит 2,5 миллиона евро.
- «Рубин» идет в таблице в зоне переходных матчей.