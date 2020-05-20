Ташаев намерен расторгнуть контракт со «Спартаком»

Полузащитник «Рубина» Александр Ташаев, чьи права принадлежат «Спартаку», намерен расторгнуть контракт с московским клубом по обоюдному согласию.

25-летний футболист желает покинуть московский клуб, потому что понимает, что не является игроком стартового состава.

Ташаев перешел в «Спартак» из «Динамо» летом 2018 года за 1,5 миллиона евро.