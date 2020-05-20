Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    2 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    3 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»

    Ташаев намерен расторгнуть контракт со «Спартаком»

    Полузащитник «Рубина» Александр Ташаев, чьи права принадлежат «Спартаку», намерен расторгнуть контракт с московским клубом по обоюдному согласию.

    25-летний футболист желает покинуть московский клуб, потому что понимает, что не является игроком стартового состава.

    Ташаев перешел в «Спартак» из «Динамо» летом 2018 года за 1,5 миллиона евро.

    • Ташаев в сезоне РПЛ провел семь матчей.
    • Игрок на рынке стоит 2,5 миллиона евро.
    • «Рубин» идет в таблице в зоне переходных матчей.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:34
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1138

      Cleaner 1 минуту назад

      ПОТЕРЯ ПОТЕРЬ для Спартака!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6351

      FanatSerj 49 минут назад

      Побежал со своим агентом за длинным рублем, а всего то сыграл пяток удачных матчей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2428

      alarm 1 час назад

      позор хрякам!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6703

      piligrim1986 1 час назад

      о блин, я реально про него забыл, что вообще есть такой футболист))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1283

      FRZZ 2 часа назад

      Очередная осечка Спартака, зачем нужно было подписать его за 1,5 миллиона евро, зная, что он не тот кто нужен?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10422

      KLIM777 2 часа назад

      Испортили игрока или как бы написали?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8836

      ufos73 > KLIM777 2 часа назад

      Нельзя испортить то, что не работает.. Ему мнооооого шансов давали, но ими не пользовался. Да и в Рубине ни о чем

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11102

      vladimir-7 2 часа назад

      Кто следующий?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3039

      Борат 2 часа назад

      ещё один загубленный в пищевике хряк !
      гыгы

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +744

      Play 3 часа назад

      Ещё одна легенда уходит

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76653
    #5
    insider_retro
    66032
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru