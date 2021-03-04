Гулиев и Ташаев будут играть за дубль «Спартака» до конца сезона

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов прокомментировал будущее в клубе вратаря Александра Селихова, а также полузащитников Аяза Гулиева, Александра Ташаева и Резиуана Мирзова.

«Гулиев и Ташаев долго не играли. До лета они первой команде не помогут, а дальше при новом тренере всe зависит от них.

Мирзов ярко играет в «Химках». Судя по всему, он вернeтся, а дальше всe зависит уже от него и предложений, которые мы получим.

Селихов лечился полтора года. Ахилл – самая страшная травма в футболе. Там был ещe небольшой рецидив, поэтому лечение затянулось. Человеку просто нужно набрать форму. Опять же летом всe в его руках», – сказал Попов.

Директор «Спартака»: «Промеса можно сравнить с Роналду. Этот человек ненавидит проигрывать»

«Ростов» просил у «Спартака» за Норманна 18 миллионов