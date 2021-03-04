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    Гулиев и Ташаев будут играть за дубль «Спартака» до конца сезона

    Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов прокомментировал будущее в клубе вратаря Александра Селихова, а также полузащитников Аяза Гулиева, Александра Ташаева и Резиуана Мирзова.

    «Гулиев и Ташаев долго не играли. До лета они первой команде не помогут, а дальше при новом тренере всe зависит от них.

    Мирзов ярко играет в «Химках». Судя по всему, он вернeтся, а дальше всe зависит уже от него и предложений, которые мы получим.

    Селихов лечился полтора года. Ахилл – самая страшная травма в футболе. Там был ещe небольшой рецидив, поэтому лечение затянулось. Человеку просто нужно набрать форму. Опять же летом всe в его руках», – сказал Попов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.03.2021 22:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14277

      derrik2000 8 часов назад

      В этой новости лично для меня только одна достойная внимания информация: с лета действительно в Спартаке будет новый тренер.
      Но с нашими "эффективными манагерами" плюс Зарема ещё можно ожидать чего угодно.

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