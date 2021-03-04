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    «Ростов» просил у «Спартака» за Норманна 18 миллионов

    Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов рассказал, в какую сумму «Ростов» оценивает полузащитника Матиаса Норманна.

    – Насколько реально было взять Норманна?

    – С учeтом его цены в 18 миллионов евро, которые просил «Ростов», нереально вообще. У нас был бюджет на одного игрока. Учитывая, что Хендрикса взяли за символическую сумму, появилась возможность взять Промеса.

    • В текущем сезоне норвежец забил один гол и сделал два ассиста в 16 матчах.
    • Его контракт с «Ростовом» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость Норманна – 13 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.03.2021 20:23
    Комментарии11
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      Рейтинг: +725

      Чехов на Садовой 7 часов назад

      Попов идёт по пути Газизова. Свои влажные мечты за реальность принимает.

      0
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      Рейтинг: +49

      SpartakFirst064 8 часов назад

      10 самое то за него,хороший игрок,но и Ростову нужен,,,

      -1
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      Рейтинг: +83404

      zigbert 9 часов назад

      Ростову он нужен больше. Вот и поднимаю цену.

      6
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      Рейтинг: +11767

      JTherry > zigbert 8 часов назад

      а за Хвичу больше 20 лимонов - каково?))) цена зависит от фантазии в голове продавца...

      1
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      Рейтинг: +2561

      _Marqella_ 9 часов назад

      Норманн конечно игрок хороший,спору нет, но 18 мл это слишком, его цена 8-10 мл....

      0
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      Рейтинг: +14277

      derrik2000 9 часов назад

      Запросили столько, чтобы отстали и впредь не обращались.
      Только летом 2024 года, когда полгода Норманну останется до истечения контракта с Ростовом.
      А до того времени много воды утечёт...

      3
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      Рейтинг: +10888

      Persona_non_Grata 9 часов назад

      А ху ху , не хо хо ))

      4
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      Рейтинг: +461

      dim29 10 часов назад

      Был Газизов и пресс-службы я даже не слышал,он конечно достал интервью довать,но пресс-службе хвост явно прищемил,заэто ему уважение.

      0
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      Рейтинг: +1672

      Алехсбургер. 10 часов назад

      Норманненько так...

      3
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      Рейтинг: +7711

      NewLife 10 часов назад

      Нах он сдался, когда двух защитников надо менять.

      2
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      Рейтинг: +11767

      JTherry 10 часов назад

      хотеть-то, конечно, можно, но кто же даст 18 лимонов за Нормана?)

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