«Ростов» просил у «Спартака» за Норманна 18 миллионов

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов рассказал, в какую сумму «Ростов» оценивает полузащитника Матиаса Норманна.

– Насколько реально было взять Норманна?

– С учeтом его цены в 18 миллионов евро, которые просил «Ростов», нереально вообще. У нас был бюджет на одного игрока. Учитывая, что Хендрикса взяли за символическую сумму, появилась возможность взять Промеса.