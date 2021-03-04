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«Ростов» просил у «Спартака» за Норманна 18 миллионов

4 марта 2021, 20:23
12

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов рассказал, в какую сумму «Ростов» оценивает полузащитника Матиаса Норманна.

– Насколько реально было взять Норманна?

– С учeтом его цены в 18 миллионов евро, которые просил «Ростов», нереально вообще. У нас был бюджет на одного игрока. Учитывая, что Хендрикса взяли за символическую сумму, появилась возможность взять Промеса.

  • В текущем сезоне норвежец забил один гол и сделал два ассиста в 16 матчах.
  • Его контракт с «Ростовом» рассчитан до 2024 года.
  • Рыночная стоимость Норманна – 13 миллионов евро.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Норманн Матиас
Комментарии (12)
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JTherry
1614878981
хотеть-то, конечно, можно, но кто же даст 18 лимонов за Нормана?)
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NewLife
1614879541
Нах он сдался, когда двух защитников надо менять.
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Алехсбургер.
1614879662
Норманненько так...
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dim29
1614879685
Был Газизов и пресс-службы я даже не слышал,он конечно достал интервью довать,но пресс-службе хвост явно прищемил,заэто ему уважение.
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derrik2000
1614883796
Запросили столько, чтобы отстали и впредь не обращались. Только летом 2024 года, когда полгода Норманну останется до истечения контракта с Ростовом. А до того времени много воды утечёт...
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_Marqella_
1614883879
Норманн конечно игрок хороший,спору нет, но 18 мл это слишком, его цена 8-10 мл....
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zigbert
1614884052
Ростову он нужен больше. Вот и поднимаю цену.
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SpartakFirst064
1614886174
10 самое то за него,хороший игрок,но и Ростову нужен,,,
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Чехов на Садовой
1614891305
Попов идёт по пути Газизова. Свои влажные мечты за реальность принимает.
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nik55
1614932659
просите у бомжей и они не откажут----могут заодно и Хвичу прикупить
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