«Ростов» просил у «Спартака» за Норманна 18 миллионов

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов рассказал, в какую сумму «Ростов» оценивает полузащитника Матиаса Норманна.
– Насколько реально было взять Норманна?
– С учeтом его цены в 18 миллионов евро, которые просил «Ростов», нереально вообще. У нас был бюджет на одного игрока. Учитывая, что Хендрикса взяли за символическую сумму, появилась возможность взять Промеса.
- В текущем сезоне норвежец забил один гол и сделал два ассиста в 16 матчах.
- Его контракт с «Ростовом» рассчитан до 2024 года.
- Рыночная стоимость Норманна – 13 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»