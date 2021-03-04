Директор «Спартака»: «Промеса можно сравнить с Роналду. Этот человек ненавидит проигрывать»

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов объяснил, почему московский клуб вернул полузащитника Квинси Промеса.

«Ту зарплату, что мы сэкономили при отъезде Кокорина, практически отдали Промесу. Не могу сказать, что мы понесли какие-то серьeзные издержки. Что касается его мотивации – мы никогда не взяли бы Промеса назад, если бы не знали его характер.

Это человек, который ненавидит проигрывать. Неважно, 31 ему, 32 или 33. Его можно сравнить с Роналду – ему было 33, а «Ювентус» заплатил за него 90 миллионов. И он доказывает до сих пор: в 47 матчах 47 голов. У них одинаковые характеры.

Без всякого сомнения: два-три года, а может, и дольше Промес спокойно будет выступать на высоком уровне», – сказал Попов «Чемпионату».

«Спартак» купил Промеса у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.

Голландец сыграл 90 минут в матче 20-го тура с «Рубином» (0:2).

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