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  • Директор «Спартака»: «Промеса можно сравнить с Роналду. Этот человек ненавидит проигрывать»

Директор «Спартака»: «Промеса можно сравнить с Роналду. Этот человек ненавидит проигрывать»

4 марта 2021, 17:34
8

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов объяснил, почему московский клуб вернул полузащитника Квинси Промеса.

«Ту зарплату, что мы сэкономили при отъезде Кокорина, практически отдали Промесу. Не могу сказать, что мы понесли какие-то серьeзные издержки. Что касается его мотивации – мы никогда не взяли бы Промеса назад, если бы не знали его характер.

Это человек, который ненавидит проигрывать. Неважно, 31 ему, 32 или 33. Его можно сравнить с Роналду – ему было 33, а «Ювентус» заплатил за него 90 миллионов. И он доказывает до сих пор: в 47 матчах 47 голов. У них одинаковые характеры.

Без всякого сомнения: два-три года, а может, и дольше Промес спокойно будет выступать на высоком уровне», – сказал Попов «Чемпионату».

  • «Спартак» купил Промеса у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.
  • Голландец сыграл 90 минут в матче 20-го тура с «Рубином» (0:2).

«Спартак»: «Если Промес не сможет играть по решению суда, трансферное соглашение расторгается»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Роналду Криштиану Попов Дмитрий Промес Квинси
Комментарии (8)
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NewLife
1614870042
Лимит не в счет ?
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кто там
1614874292
Пожалуй только в этом и похожи ахах)
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Fusballer
1614875005
Игроки РПЛ скорее на Абелардо из Газмяса похожи.
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paracetamol
1614876947
Этот человек ненавидит проигрывать, но проигрывает постоянно. Последняя игра - тому пример.
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Mityai90
1614879335
Они походу скоро отсосут ему уже.
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Микояновский мясокомбинат
1614885632
Директор «Спартака»: «Промеса можно сравнить с Роналду. Этот человек ненавидит проигрывать.Он аж чернеет от злобы."
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Дядя Серёжа
1614907058
Тогда ещё с маршалом Жуковым, ох как не любил проигрывать ...
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