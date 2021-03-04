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    Директор «Спартака»: «Промеса можно сравнить с Роналду. Этот человек ненавидит проигрывать»

    Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов объяснил, почему московский клуб вернул полузащитника Квинси Промеса.

    «Ту зарплату, что мы сэкономили при отъезде Кокорина, практически отдали Промесу. Не могу сказать, что мы понесли какие-то серьeзные издержки. Что касается его мотивации – мы никогда не взяли бы Промеса назад, если бы не знали его характер.

    Это человек, который ненавидит проигрывать. Неважно, 31 ему, 32 или 33. Его можно сравнить с Роналду – ему было 33, а «Ювентус» заплатил за него 90 миллионов. И он доказывает до сих пор: в 47 матчах 47 голов. У них одинаковые характеры.

    Без всякого сомнения: два-три года, а может, и дольше Промес спокойно будет выступать на высоком уровне», – сказал Попов «Чемпионату».

    • «Спартак» купил Промеса у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.
    • Голландец сыграл 90 минут в матче 20-го тура с «Рубином» (0:2).

    «Спартак»: «Если Промес не сможет играть по решению суда, трансферное соглашение расторгается»

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.03.2021 17:34
    Комментарии11
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      Рейтинг: +4403

      Дядя Серёжа 3 часа назад

      Тогда ещё с маршалом Жуковым, ох как не любил проигрывать ...

      0
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      Рейтинг: +902

      Микояновский мясокомбинат 8 часов назад

      Директор «Спартака»: «Промеса можно сравнить с Роналду. Этот человек ненавидит проигрывать.Он аж чернеет от злобы."

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9196

      Литейный4 10 часов назад

      По сравнению с Роналду Свинси Промяс это пуговка от парток. Гыгыгы

      2
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      ...
      Рейтинг: -1242

      Бoрат > Литейный4 7 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Как то раз одна шлындра " обслуживая моего " друга " случайно поперхнулась пуговкой от парток - так еле откачали . Гыгыгы .

      -5
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      Рейтинг: +420

      Mityai90 10 часов назад

      Они походу скоро отсосут ему уже.

      1
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      ...
      Рейтинг: -1242

      Бoрат > Mityai90 7 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А ты мечтаешь - могу заменить . Гыгыгы .

      -4
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      Рейтинг: +9996

      paracetamol 11 часов назад

      Этот человек ненавидит проигрывать, но проигрывает постоянно. Последняя игра - тому пример.

      4
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      Рейтинг: +2317

      Fusballer 11 часов назад

      Игроки РПЛ скорее на Абелардо из Газмяса похожи.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1027

      кто там 12 часов назад

      Пожалуй только в этом и похожи ахах)

      1
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      Рейтинг: +7711

      NewLife 13 часов назад

      Лимит не в счет ?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1680

      FRZZ 13 часов назад

      Сравнил х... с пальцем, называется...

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