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    «Спартак»: «Если Промес не сможет играть по решению суда, трансферное соглашение расторгается»

    Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что московский клуб застраховал все риски по трансферу полузащитника Квинси Промеса.

    «Риски с уголовным делом мы нивелировали, на «Спартак» ни финансовые, ни юридические риски не распространяются.

    Договорились с «Аяксом», что, в случае если по решению суда Промес не сможет исполнять свои трудовые обязанности, трансферное соглашение расторгается. И все запланированные выплаты просто не производятся», – цитирует Мележикова «Чемпионат».

    • «Спартак» купил Промеса у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.
    • 13 декабря 2020 года Промеса арестовали по подозрению в нанесении ножевого ранения члену семьи.
    • Спустя два дня голландца выпустили на свободу, но он по-прежнему остается подозреваемым по уголовному делу.

    Суд арестовал недвижимость Промеса на общую сумму 2,7 миллиона

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.03.2021 16:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7466

      Puddle 11 часов назад

      Представляю, как будет визжать чибузик, когда на него наденут наручники, и на шашлык! гы-гы-гы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3050

      erma 14 часов назад

      И тогда Промес поедет играть за ФК Сибирь или ФК Магадан.

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