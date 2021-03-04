«Спартак»: «Если Промес не сможет играть по решению суда, трансферное соглашение расторгается»

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что московский клуб застраховал все риски по трансферу полузащитника Квинси Промеса.

«Риски с уголовным делом мы нивелировали, на «Спартак» ни финансовые, ни юридические риски не распространяются.

Договорились с «Аяксом», что, в случае если по решению суда Промес не сможет исполнять свои трудовые обязанности, трансферное соглашение расторгается. И все запланированные выплаты просто не производятся», – цитирует Мележикова «Чемпионат».

«Спартак» купил Промеса у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.

13 декабря 2020 года Промеса арестовали по подозрению в нанесении ножевого ранения члену семьи.

Спустя два дня голландца выпустили на свободу, но он по-прежнему остается подозреваемым по уголовному делу.

Суд арестовал недвижимость Промеса на общую сумму 2,7 миллиона