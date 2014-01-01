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    Суд арестовал недвижимость Промеса на общую сумму 2,7 миллиона

    Голландский суд наложил арест на недвижимость полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в Утрехте в связи с разбирательством по уголовному делу, в котором Промес является подозреваемым.

    Под арест попала вилла футболиста стоимостью 2,1 миллиона евро, а также небольшой флигель, который был оценен в 600 тысяч евро.

    «Имущество было арестовано для обеспечения неизбежного иска о возмещении ущерба», – сказал представитель потерпевшего Йегуди Мошкович.

    • «Спартак» купил Промеса у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.
    • 13 декабря 2020 года Промеса арестовали по подозрению в нанесении ножевого ранения члену семьи.
    • Спустя два дня голландца выпустили на свободу, но он по-прежнему остается подозреваемым по уголовному делу.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: De Telegraaf

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    Сегодня, 11:38
    Комментарии36
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      Рейтинг: +83334

      zigbert 4 часа назад

      Могли бы конечно договориться и не подавая иск. Теперь только остается ждать решения суда.

      0
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      Рейтинг: +9128

      Литейный4 4 часа назад

      Спрятался уголовник Свинси Промяс в свинарнике от европейского правосудия. Гыгыгы

      4
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      ...
      Рейтинг: +1501

      almanev > Литейный4 3 часа назад

      У тебя все комменты про Спартак, будешь спорить какой клуб самый популярный в стране, щенок?)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1460

      GermanVo 6 часов назад

      Промес сейчас и так не в оптимальном состоянии, так ещё этот суд давит, теперь ещё недвижимость арестовали. По-любому на игре это скажется.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4484

      Cleaner > GermanVo 6 часов назад

      А не надо по пьяни ножом размахивать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7532

      Вомбат > Cleaner 6 часов назад

      Нас с вами там не было. Промес говорит, что защищался. Кузен его говорит наоборот. А мы, неважно болельщики мы спартака или наоборот, давайте воздержимся от комментариев. Пусть с этими двумя разбирается суд.

      5
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      Рейтинг: +6757

      KPCCSPB > GermanVo 5 часов назад

      Да, но в матче с Рубином, лучший у спама был..
      Вот только это видимо его личный ножик был, раз других отпечатков нету. Вопрос: зачем ему с собой ножик? Он же не в Бразилии тусовал

      0
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      ...
      Рейтинг: +3813

      алдан2014 > KPCCSPB 5 часов назад

      Согласен,с Рубином Антоха был лучшим.Остальные что то ваще никакие

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6757

      KPCCSPB > алдан2014 4 часа назад

      Понсе на удивление уже который матч вообще мертвый. Нельзя его с соболем выпускать одновременно, а Бакаев конечно вообще пустой, с дрожащими ногами.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7678

      NewLife > KPCCSPB 4 часа назад

      После удаления Зобнина, Понсе перевели в полузащиту, и он потух, лишь пару раз попытавшись забить головой. Тем не менее, последние четыре игры больше на совести тренера, а не игроков.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6757

      KPCCSPB > NewLife 3 часа назад

      Тренер не может играть за 11 игроков. Соболев у вас что на поле делает? Как у нас Дзюба - толком ничего. Полузащита тоже самое. А про защиту вообще молчу, но у вас хоть Максименко есть.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +15916

      vladimir-7 > Вомбат 3 часа назад

      Промес, как и наш президент-алкоголик (***) своим родственникам сказал: не так сидите за столом, а они
      не пересели, вот ножичком и поработал и сразу сели
      как пахан приказал.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7678

      NewLife > KPCCSPB 2 часа назад

      Согласен, Соболь был очень похож на Дзюбу в этой игре.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4484

      Cleaner > KPCCSPB 1 час назад

      Ваш Дзюба по сравнению с Соболевым практически Месси!

      0
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      ...
      Рейтинг: +4484

      Cleaner > Вомбат 1 час назад

      Суд разберется.

      0
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      Рейтинг: +10841

      Persona_non_Grata > KPCCSPB 57 минут назад

      Сегодня мне нечего возразить

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5

      dazo34 6 часов назад

      Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20236

      DOCTOR PENALTY 7 часов назад

      И теперь бездомный Антошка будет жить на базе в Тарасовке и долго не попадёт в свой УТРАХт...(

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2096

      Иван Петров 1986 7 часов назад

      Ничего - отобьет всего за год в Спартаке.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13810

      alarm 7 часов назад

      стыдно за зулуса!

      6
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      Рейтинг: -1226

      Бoрат > alarm 7 часов назад

      " Стыд является одним из самых губительных человеческих чувств. Неукротимая мучительная стыдливость управляет жизнью личности: мышлением, поведением, не позволяет наслаждаться настоящим и делает невозможным строительство счастливого будущего. " Гыгыгы .

      2
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      Рейтинг: +13810

      alarm > Бoрат 7 часов назад

      поэтому мне стыдно вдвойне))

      7
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      Рейтинг: -1226

      Бoрат > alarm 7 часов назад

      Мазохист . Гыгыгы .

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4276

      mamba9090909 > Бoрат 7 часов назад

      Ты как попугай перепечатал бред человека, без стыда и совести, пропагандирующего хамство, наглость, и бесстыдство. Судя по твоей аве, ты относишься к одной из категорий таких людей, проповедующих проституцию и гомосексуализм.
      -------------------------------------------
      Стыд — это болезненная эмоция, возникающая как следствие осознания чего-то бесчестного, нелепого или неприличного в собственном поведении или обстоятельствах жизни (или того же в поведении или жизни других, чьи честь или позор человек рассматривает как свои собственные) или же в результате попадания в ситуацию, оскорбляющую собственную скромность или приличие индивида. Чувство стыда не есть только отличительный признак, выделяющий человека из прочего животного мира, но что здесь сам человек выделяет себя из всей материальной природы. Стыдясь своих природных влечений и функций собственного организма, человек тем самым показывает, что он — не только природное существо, а нечто высшее. Чувством стыда определяется этическое отношение к материальной природе.

      9
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      ...
      Рейтинг: +3813

      алдан2014 > Бoрат 5 часов назад

      Напоминает одного персонажа из "12 стульев",который воровал,ему было стыдно,но не воровать он не мог,поэтому стыдно ему было всегда

      1
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      ...
      Рейтинг: -1226

      Бoрат > mamba9090909 27 минут назад

      Ты двуличный и не объективный человек , пишешь про " попугая " мне , хотя уверен , знаешь , что все тупые высказывания аларма заканчиваются , про его " якобы стыд " и талдычит он их в каждой статье с момента появления на сайте , но видимо " это нога у кого надо , нога ". У такого понятия как стыд , много трактовок и определений , а также причин возникновения и здесь идет речь о гипертрофированной стыдливости , как патологии . Что же касается авы - то , как говорится " по одежке встречают , а по уму провожают " и главное - " не суди и не судим будешь " , ну что , стыдно не стало ? )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5172

      playsh 7 часов назад

      Флигелёк,похоже,размерчиком с храм Христа спасителя будет...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7678

      NewLife 7 часов назад

      Антоха, ты уже нанял российского Мошковича ? Наши не ударят в грязь лицом.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8425

      Hektor 84 7 часов назад

      Йегуди Мошкович)))) прям как в фильмах про мафию)))

      3
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