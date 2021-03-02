Суд арестовал недвижимость Промеса на общую сумму 2,7 миллиона

Голландский суд наложил арест на недвижимость полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в Утрехте в связи с разбирательством по уголовному делу, в котором Промес является подозреваемым.

Под арест попала вилла футболиста стоимостью 2,1 миллиона евро, а также небольшой флигель, который был оценен в 600 тысяч евро.

«Имущество было арестовано для обеспечения неизбежного иска о возмещении ущерба», – сказал представитель потерпевшего Йегуди Мошкович.