Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Суд арестовал недвижимость Промеса на общую сумму 2,7 миллиона

Суд арестовал недвижимость Промеса на общую сумму 2,7 миллиона

2 марта 2021, 11:38
25

Голландский суд наложил арест на недвижимость полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в Утрехте в связи с разбирательством по уголовному делу, в котором Промес является подозреваемым.

Под арест попала вилла футболиста стоимостью 2,1 миллиона евро, а также небольшой флигель, который был оценен в 600 тысяч евро.

«Имущество было арестовано для обеспечения неизбежного иска о возмещении ущерба», – сказал представитель потерпевшего Йегуди Мошкович.

  • «Спартак» купил Промеса у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.
  • 13 декабря 2020 года Промеса арестовали по подозрению в нанесении ножевого ранения члену семьи.
  • Спустя два дня голландца выпустили на свободу, но он по-прежнему остается подозреваемым по уголовному делу.

Источник: De Telegraaf
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
серега кашин
1614674715
отобьеи в спартаке сразу все да еще и навариться
Ответить
vladimir-7
1614675057
Новость для Промеса неприятная, но ничего, будет иск о возмещении ущерба, он его оплатит и арест с имущества снимут, а в спартаке заработает и купит новый большой флигель и яхту.
Ответить
MaxRnD
1614675993
(с) Представитель потерпевшего Йегуди Мошкович ... Эти товарищи не только флигель, а и трусы последние отнимут
Ответить
Hektor 84
1614676424
Йегуди Мошкович)))) прям как в фильмах про мафию)))
Ответить
NewLife
1614677077
Антоха, ты уже нанял российского Мошковича ? Наши не ударят в грязь лицом.
Ответить
Plyash
1614677115
Флигелёк,похоже,размерчиком с храм Христа спасителя будет...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1614678806
И теперь бездомный Антошка будет жить на базе в Тарасовке и долго не попадёт в свой УТРАХт...(
Ответить
GermanVo
1614681126
Промес сейчас и так не в оптимальном состоянии, так ещё этот суд давит, теперь ещё недвижимость арестовали. По-любому на игре это скажется.
Ответить
zigbert
1614689237
Могли бы конечно договориться и не подавая иск. Теперь только остается ждать решения суда.
Ответить
yarik1_78
1614705834
А не от тюрьмы ли он сбежал в рашу?Может я и ошибаюсь конечно...
Ответить
Главные новости
Бубнов предостерег Мостового: «Ни в коем случае ему этого делать нельзя»
12:25
2
Сафонов – один из худших игроков «ПСЖ» в матче с «Лиллем» по версии L’Equipe
12:19
1
Гендиректор «Ростова» объяснил финансовые проблемы клуба
11:50
«Ливерпуль» повторит свой трансферный рекорд
11:41
Аршавин назвал игрока «Краснодара» без слабых мест – это не Кордоба
11:03
1
Галактионов назвал два требования для новичков «Локомотива»
10:40
4
Луис Энрике сделал заявление после трех подряд матчей «ПСЖ» без побед
10:29
2
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
09:58
9
Роналдо выбыл на полтора месяца
09:48
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
09:36
4
Все новости
Все новости
Нигматуллин: «Моя дочка будет моложе моей внучки»
12:00
Где смотреть матч «Рубин» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:18
Где смотреть матч «Спартак» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:17
Где смотреть матч «Родина» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:14
Галактионов назвал два требования для новичков «Локомотива»
10:40
4
Аленичев прокомментировал переход Батракова в «Галатасарай»
10:16
Роналдо выбыл на полтора месяца
09:48
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
09:36
3
Овчинников: «Свободу Талалаеву!»
08:59
9
Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона
08:30
13
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
1
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
1
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
2
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
5
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
7
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
6
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
2
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
3
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Вчера, 21:12
1
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
Вчера, 20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
9
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
Вчера, 20:31
4
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
Вчера, 20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
Вчера, 19:56
41
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+