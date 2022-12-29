«Алания» хочет избавиться от Ташаева. Он пробыл в клубе пять месяцев

Полузащитник «Алании» Александр Ташаев ищет новый клуб.
Владикавказский клуб хочет избавиться от 28-летнего футболиста.
Качества хавбека не подходят тренерскому штабу, которому нужны мобильные игроки с большим объемом скоростно-силовой работы.
- Ташаев перешел в «Аланию» ровно 5 месяцев назад.
- Он забил 2 гола в 9 матчах.
- Контракт Ташаева рассчитан до конца сезона-2022/23.
- Рыночная стоимость экс-игрока «Спартака» и «Динамо» – 300 тысяч евро.
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Источник: телеграм-канал Сергея Ильева