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    Ташаев: «В «Спартаке» у меня было очень мало игрового времени. Надеюсь, в «Рубине» у меня получится это исправить»

    Полузащитник «Рубина» Александр Ташаев прокомментировал свой переход в казанский клуб.

    «Настроение хорошее, ребята хорошо приняли в команде. Много кого знал, в принципе, поэтому все замечательно.

    Переговоры шли недолго, решение принялось буквально за час-полтора, потому что все было быстро. Подписал контракт и на утро сразу вылетел в Казань. Благодарен руководству, тренеру за это приглашение. Надеюсь оправдать ожидания тренерского штаба, руководства и болельщиков.

    Конечно, каждому футболисту важно игровое время. В «Спартаке» у меня его было очень мало, и поэтому не удалось проявить себя по максимуму. Надеюсь, в «Рубине» у меня получится это исправить. Атмосфера очень дружелюбная. Действительно прошло мало времени, я провел только первую тренировку.

    Перед переходом я звонил Жене Маркову, он сказал мне самые лучшие слова, пожелания. О том, что здесь атмосфера, коллектив и тренерский штаб — все очень хорошо: «Поэтому даже не думай, приезжай», — рассказал Ташаев в интервью YouTube-каналу «Рубина».

    2 сентября Ташаев перешел на правах аренды из «Спартака» в «Рубин». Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2019/20.

    • Прошлым летом «Спартак» купил Ташаева у «Динамо» за 1,5 миллиона евро.
    • В его активе 28 сыгранных матчей и две результативные передачи.
    • Контракт игрока со столичным клубом рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: YouTube-канал «Рубина»

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