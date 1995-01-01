Ташаев: «В «Спартаке» у меня было очень мало игрового времени. Надеюсь, в «Рубине» у меня получится это исправить»

Полузащитник «Рубина» Александр Ташаев прокомментировал свой переход в казанский клуб.

«Настроение хорошее, ребята хорошо приняли в команде. Много кого знал, в принципе, поэтому все замечательно.

Переговоры шли недолго, решение принялось буквально за час-полтора, потому что все было быстро. Подписал контракт и на утро сразу вылетел в Казань. Благодарен руководству, тренеру за это приглашение. Надеюсь оправдать ожидания тренерского штаба, руководства и болельщиков.

Конечно, каждому футболисту важно игровое время. В «Спартаке» у меня его было очень мало, и поэтому не удалось проявить себя по максимуму. Надеюсь, в «Рубине» у меня получится это исправить. Атмосфера очень дружелюбная. Действительно прошло мало времени, я провел только первую тренировку.

Перед переходом я звонил Жене Маркову, он сказал мне самые лучшие слова, пожелания. О том, что здесь атмосфера, коллектив и тренерский штаб — все очень хорошо: «Поэтому даже не думай, приезжай», — рассказал Ташаев в интервью YouTube-каналу «Рубина».

2 сентября Ташаев перешел на правах аренды из «Спартака» в «Рубин». Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2019/20.