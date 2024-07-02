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Деменко удивился сумме отступных за Соболева

2 июля 2024, 16:31
10

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко высказался о трансферах петербургского клуба.

– «Зенит» летом уже приобрeл трeх россиян. Это новый курс на трансферном рынке или частность?

– Так ещe Соболева собираются купить. Если смотреть на этот ожидаемый переход, то там очень большая финансовая структура. И сумма выкупа приличная, и условия Соболеву предлагают в два раза больше. Это парадоксальный момент для «Зенита». Значит, он сейчас максимально ориентируется на российский рынок.

Зачем нужен Горшков? Требовался игрок на позицию левого защитника после ухода Кругового в ЦСКА. Волков – правый защитник, но может сыграть и в середине. В любом случае, мы видим, «Зенит» вкладывает огромные финансы во внутренний рынок.

– Футболистов завлекают, конечно же, деньгами?

– Ну а как ещe? Большие финансовые условия, их предлагает чемпион станы. Любой игрок из РПЛ захочет в «Зенит», если его позовут туда. Не знаю, может, Сергей Богданович видит проблему с легионерами, что они уйти могут, поэтому и ведeтся резкое обновление команды. Трансферы Горшкова, Глушенкова и Волкова ещe можно понять, но для чего платить такие деньги за Соболева, мне непонятно.

– Кассьерра как центральный нападающий лучше?

– Тут надо смотреть будет. В первый год в «Зените» Кассьерра большую часть времени просидел на скамейке и почти ничего не забил. Это во втором сезоне он стрельнул как бомбардир. Как Кассьерра выступит в своeм третьем сезоне в «Зените», вообще никто не знает.

– Есть ли такое, что питерский клуб целенаправленно ослабляет конкурентов?

– Вряд ли. В случае с Соболевым прежде всего удивляет, что «Зенит» может выплатить такие отступные. При всeм уважении, эта сумма завышена в любом случае. Или «Зенит» смотрит на то, что «Спартак» нападающего за 16 миллионов покупает, и ничего не получается?

– «Зенит» перебарщивает с трансферами?

– Да, мне кажется, что это перенасыщение. И я не понимаю, зачем оно нужно. Ладно, если мы говорим о Лиге чемпионов или Лиге Европы, но «Зенит» же играет только в чемпионате России. Зачем тогда академия нужна? «Зенит» со своими финансами отлично себя чувствует, проблем с деньгами у него нет.

– Перенасыщение ухудшит микроклимат в команде?

– Вполне возможно, бразильцы станут игнорировать россиян, ну и так далее. Я понимаю Глушенкова, который провeл два хороших сезона за «Локомотив», и он хочет чего-то нового, да и условия ему дали в «Зените» шикарные. Того же Горшкова понять можно. Футболист он стабильный и тоже пошeл на повышение зарплаты.

  • Этим летом в «Зенит» перешли вратарь Евгений Латышонок из «Балтики», защитники Юрий Горшков из «Крыльев Советов» и Сергей Волков из «Краснодара», полузащитник Максим Глушенков из «Локомотива». Также петербуржцы выкупили трансфер форварда Вильсона Изидора, игравшего за «Зенит» на правах аренды.
  • Александр Соболев в минувшем сезоне провeл 34 матча в составе «Спартака» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.

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Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Деменко Максим Соболев Александр Глушенков Максим Горшков Юрий Волков Сергей
Комментарии (10)
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evgevg13
1719927504
мне кажется, что это перенасыщение. И я не понимаю, зачем оно нужно. Жена миллиардера идет на шопинг и покупает всё подрят- нужное и не нужное. Денег не нормировано. Тут примерно такой же случай
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Desma
1719933797
Соболя со всех сторон и во все дырки суют, но его не будет в Зените.
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Arvlad
1719934641
" удивляет, что «Зенит» может выплатить такие отступные" - какие - такие и кто куда переходит?
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Красногвардейчик
1719935570
– «Зенит» перебарщивает с трансферами? ------------------------------ Когда имеешь бездонный мешок....пылесосят лигу....надо им или не надо
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Empers100--google
1719980270
Это наш ответ бразилам, которые теперь если что, смогут присесть на лавку, без потери качества игры для команды. Если Вендел с Клаудом не уйдут, то они станут более дисциплинированными, как на поле, так и вне его. Это же касается и Барриоса - зазвездился и расслабился наш колумбийский товарищ.
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Борис-Минкин-google
1719986146
Основная задача зенита ослаблять другие клубы,поэтому готовы платить безумные деньги
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Иван-Попович-google
1720072621
Пока у власти дед, зенит будет игрушкой его халопов. деньги достаются бесплатно, поэтому о их количестве не думают. Эра закончится после окончания ужаса , организованного у соседей.
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