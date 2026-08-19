Алип пробил голову другому игроку «Зенита»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип высказался о нанесении травмы партнеру Роману Веге в кубковом матче против «Крыльев Советов».
– Нуралы, что произошло в том моменте, когда вы головой чуть врезались в ногу соперника?
– Это игровой эпизод, я только сейчас увидел, что нападающий прямой ногой шeл. Игровой эпизод.
– То есть вы не понимали, насколько опасно это может быть для вас, для головы?
– Ничего страшного, заживeт (смеeтся). Вот Роме я попал локтем по голове, теперь нужно зашивать. Ему – здоровья!
– Расскажите, что случилось в эпизоде с Романом Вегой.
– Я боролся за мяч, сказал: «Я!». Он в этот момент убегал от меня, но мой локоть был быстрее, и я попал ему в голову. У него рассечение.
– Как-то вы извинились перед ним после игры или во время? И вообще что-то сказали?
– Я после матча сказал: «Чего ты, брат, под мою руку лезешь?» Нормально с ним, по-братски друг друга поняли. Он не услышал меня и не успел быстро убежать.
- «Зенит» победил в серии пенальти.
- Вега в «Зените» год, Алип – 4,5 года.
- Впереди у петербуржцев встреча 5-го тура РПЛ против «Спартака».