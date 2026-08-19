Алип пробил голову другому игроку «Зенита»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип высказался о нанесении травмы партнеру Роману Веге в кубковом матче против «Крыльев Советов».

– Нуралы, что произошло в том моменте, когда вы головой чуть врезались в ногу соперника?

– Это игровой эпизод, я только сейчас увидел, что нападающий прямой ногой шeл. Игровой эпизод.

– То есть вы не понимали, насколько опасно это может быть для вас, для головы?

– Ничего страшного, заживeт (смеeтся). Вот Роме я попал локтем по голове, теперь нужно зашивать. Ему – здоровья!

– Расскажите, что случилось в эпизоде с Романом Вегой.

– Я боролся за мяч, сказал: «Я!». Он в этот момент убегал от меня, но мой локоть был быстрее, и я попал ему в голову. У него рассечение.

– Как-то вы извинились перед ним после игры или во время? И вообще что-то сказали?

– Я после матча сказал: «Чего ты, брат, под мою руку лезешь?» Нормально с ним, по-братски друг друга поняли. Он не услышал меня и не успел быстро убежать.