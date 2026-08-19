Тренер «Крыльев» оценил результат матча с «Зенитом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов оценил результат матча 2-го тура пути РПЛ FONBET Кубка России с «Зенитом» (0:0, по пенальти 3:5).

«Любое набранное очко в матче с «Зенитом, а это большой клуб для нашего футбола, – это уже положительный результат. Выиграли бы по пенальти, было бы еще лучше. Выиграли бы в основное время, было бы совсем отлично. Турнир длинный, турнир минимум из шести матчей состоит. Надо двигаться по нему дальше»», – сказал Булатов.