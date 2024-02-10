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    Деменко оценил возможный переход Джикии в «Ростов»

    Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко оценил вариант с возможным переходом защитника красно-белых Георгия Джикии в «Ростов».

    «Думаю, Георгию в любом случае нужна игровая практика, но, с другой стороны, готов ли он переехать в Ростов? Наверное, он не будет предпринимать никаких активных действий до конца текущего сезона, а сконцентрируется на тренировочном процессе. Скорее всего, ситуация станет проще, когда он станет свободным агентом, но «Ростову» бы он однозначно пригодился и стал бы усилением для команды.

    Наверняка между Джикией и Карпиным есть какое-то общение, особенно сейчас, когда «Спартак» и «Ростов» играют на Зимнем кубке РПЛ. Валерий Георгиевич прекрасно понимает Георгия и знает его сильные стороны. Он понимает, что футболисту нужна игровая практика.

    Но повторюсь, предметные разговоры будет проще вести, если Джикия станет свободным агентом. Ситуация с Абаскалем до сих пор неясна: останется он в команде или уйдет? Все-таки Георгий уже прикипел к «Спартаку» и до конца сезона не уйдет. Если бы он хотел уйти уже сейчас, мы бы услышали об этом очень четко в декабре или январе», – сказал Деменко.

    • В этом сезоне 30-летний Джикия поучаствовал всего в 9 матчах (706 минут).
    • Его контракт с клубом истекает 30 июня.
    • Агент сказал, что Георгий не продлит соглашение, если Абаскаль останется в клубе.

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    Источник: RT

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    10.02.2024 17:14
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