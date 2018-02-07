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  • Деменко: «Краснодар»-U19 смотрелся лучше, чем сверстники из «Реала». Пенальти – лотерея»

Деменко: «Краснодар»-U19 смотрелся лучше, чем сверстники из «Реала». Пенальти – лотерея»

7 февраля 2018, 22:46
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Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о матче «Краснодар»«Реал» в Юношеской лиге УЕФА.

Основное время закончилось со счетом 0:0, в серии пенальти «быки» проиграли 0:3.

«Игра получилось интересной. Скажу, что «Краснодар» смотрелся лучше, нежели «Реал». Хотя по индивидуальным действиям испанцы иногда превосходили и выглядели поинтереснее. У наших парней отмечу командные действия. Всегда отмечаю именно это. Очень понравилось, как игроки взаимодействовали друг с другом. Думаю, многие болельщики получили удовольствие от матча, да и футболисты, когда увидели такую поддержку.

Пенальти — это лотерея. Вчера мы видели это в матче «Спартак»«Интер». Сегодня никто из ребят не хотел промахиваться, но большую роль сыграл психологический фактор.

Ребятам хочу сказать, что это только начало. Будут еще победы и удачи в таких матчах, а может, даже и в самых высоких. Это футбол, и это игра! Главное, чтобы они не останавливались, продолжали дальше доказывать свое превосходство. В этом главный путь к успеху. У них у всех есть способности, чтобы расти и двигаться дальше», — сказал Деменко.

На встрече присутствовало около 32 тысяч болельщиков.

Источник: Чемпионат.ком
Краснодар Краснодар (мол) Реал Деменко Максим
Комментарии (2)
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Argon
1518036039
Хорошая была игра! Спасид парни! Кто бы мог подумать, что на молодежку, еще и в такой холод (по нашим меркам :-) ) может прийти полный стадион. Сергей Николаевич. Чет не греют нифига ваши инфракрасные обогреватели.
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