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    Деменко: «Краснодар»-U19 смотрелся лучше, чем сверстники из «Реала». Пенальти – лотерея»

    Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о матче «Краснодар»«Реал» в Юношеской лиге УЕФА.

    Основное время закончилось со счетом 0:0, в серии пенальти «быки» проиграли 0:3.

    «Игра получилось интересной. Скажу, что «Краснодар» смотрелся лучше, нежели «Реал». Хотя по индивидуальным действиям испанцы иногда превосходили и выглядели поинтереснее. У наших парней отмечу командные действия. Всегда отмечаю именно это. Очень понравилось, как игроки взаимодействовали друг с другом. Думаю, многие болельщики получили удовольствие от матча, да и футболисты, когда увидели такую поддержку.

    Пенальти — это лотерея. Вчера мы видели это в матче «Спартак»«Интер». Сегодня никто из ребят не хотел промахиваться, но большую роль сыграл психологический фактор.

    Ребятам хочу сказать, что это только начало. Будут еще победы и удачи в таких матчах, а может, даже и в самых высоких. Это футбол, и это игра! Главное, чтобы они не останавливались, продолжали дальше доказывать свое превосходство. В этом главный путь к успеху. У них у всех есть способности, чтобы расти и двигаться дальше», — сказал Деменко.

    На встрече присутствовало около 32 тысяч болельщиков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.02.2018 22:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1168

      Argon 7 февраля 2018, 23:40

      Хорошая была игра! Спасид парни!
      Кто бы мог подумать, что на молодежку, еще и в такой холод (по нашим меркам :-) ) может прийти полный стадион.
      Сергей Николаевич. Чет не греют нифига ваши инфракрасные обогреватели.

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