Деменко высказался об игре «Спартак» – «Краснодар»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко считает, что игра обеих команд в значительной степени зависит от настроения и куража.
«Предстоит матч двух очень нестабильных команд. Оба соперника играют с перепадами, в значительной степени зависят от настроения и куража. Если что-то идет не по их сценарию, могут надломиться. Во многом результат этой игры зависит от того, кто меньше ошибется в обороне и лучше использует свои моменты в атаке», – сказал Деменко.
- Игра «Спартак» – «Краснодар» пройдет в рамках 28-го тура РПЛ 11 мая.
- «Быки» занимают второе место в чемпионате России с 50 очками после 27 матчей. Команда отстает от лидирующего «Зенита» на 1 очко.
- «Спартак» идет в РПЛ пятым с 43 очками.