Деменко высказался об игре «Спартак» – «Краснодар»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко считает, что игра обеих команд в значительной степени зависит от настроения и куража.

«Предстоит матч двух очень нестабильных команд. Оба соперника играют с перепадами, в значительной степени зависят от настроения и куража. Если что-то идет не по их сценарию, могут надломиться. Во многом результат этой игры зависит от того, кто меньше ошибется в обороне и лучше использует свои моменты в атаке», – сказал Деменко.