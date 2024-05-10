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    Деменко высказался об игре «Спартак» – «Краснодар»

    Бывший полузащитник «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко считает, что игра обеих команд в значительной степени зависит от настроения и куража.

    «Предстоит матч двух очень нестабильных команд. Оба соперника играют с перепадами, в значительной степени зависят от настроения и куража. Если что-то идет не по их сценарию, могут надломиться. Во многом результат этой игры зависит от того, кто меньше ошибется в обороне и лучше использует свои моменты в атаке», – сказал Деменко.

    • Игра «Спартак»«Краснодар» пройдет в рамках 28-го тура РПЛ 11 мая.
    • «Быки» занимают второе место в чемпионате России с 50 очками после 27 матчей. Команда отстает от лидирующего «Зенита» на 1 очко.
    • «Спартак» идет в РПЛ пятым с 43 очками.

    Источник: «Известия»

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    Комментарии (4)
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    Алексей З
    1715334623
    Общие слова. Нестабильность присуще всем командам РПЛ. Динамо после 3-х поражений , 4 победы Бмжовик 4 матча победить не может. Это претенденты на чемпионство , об остальных и говорить не приходится.
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    VPERDIV SPARTAK
    1715338596
    Точно,эти намного нестабильнее
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    СпорЦмен
    1715339053
    Играет позор и выскочка. Не знаю на кого ставить!
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1715340960
    Быки отдерут хряков. Гыгыгы
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