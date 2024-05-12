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    • Червиченко заявил, что игроки «Спартака» симулировали в матче с «Краснодаром»

    Червиченко заявил, что игроки «Спартака» симулировали в матче с «Краснодаром»

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча 28-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0).

    «По настрою и желанию биться и умирать на поле «Спартак» был лучше «Краснодара». По тому, как «Спартак» шeл в единоборства, убивался и даже симулировал, было видно, что команда хочет победить. А у «Краснодара» такого не было», – сказал Червиченко.

    • У «Спартака» 7 матчей подряд без поражений.
    • У «Краснодара» 3 матча подряд без голов.
    • «Краснодар» продолжает претендовать на чемпионство.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:56
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    Комментарии (10)
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    VVM1964
    1715504831
    Ну не может этот хмырь обойтись без говна в адрес Спартака - ложечку, но подбросит (((
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    шахта Заполярная
    1715505639
    О червяке либо хорошо, либо ни как. НИ КАК
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    шахта Заполярная
    1715505956
    О червяке или хорошо, либо ни как. НИ КАК.
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    paracetamol
    1715506158
    Это не новость, все видели!
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    ...уефан
    1715506231
    ...червивое паскудство...
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    САДЫЧОК
    1715506393
    Ха додумался Червяк! Даже тут боится сказать-что Галицкий возомнил себя властелином. но обоср@лся! В будущем , ни один себя уважающий Сперцян не пойдет в эту помойку!
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    Алексей З
    1715506432
    Это редкий пиз.бол , а уж как Спартак ненавидеть , такого ещё не найти. Ростов 5:1 обыграли , так он Спартак "поливает" , а дончан превозносит, ох..еть !!! И сейчас те же песни. Краснодар бился и хотел , но мало игроков в составе которые могут делать разницу. Очень хорош был Сперцян , Кардобу до поры до времени здорово Чернов опекал , а вот от остальных пользы было мало. Если бы они так играли в Самаре и дома с Ахматом, то неизвестно кто бы сейчас таблицу возглавлял.
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