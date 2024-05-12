Червиченко заявил, что игроки «Спартака» симулировали в матче с «Краснодаром»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча 28-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0).

«По настрою и желанию биться и умирать на поле «Спартак» был лучше «Краснодара». По тому, как «Спартак» шeл в единоборства, убивался и даже симулировал, было видно, что команда хочет победить. А у «Краснодара» такого не было», – сказал Червиченко.