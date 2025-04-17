Деменко назвал фактор, который может помешать «Краснодару» стать чемпионом

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко переживает, что недостаточная длина скамейки может помешать клубу сохранить первое место в РПЛ.

«Важным фактором, о котором я говорил еще в прошлом году, является скамейка запасных. На дистанции это крайне важно. «Краснодар» не был активен на трансферном рынке зимой, хотя от него ожидали покупок. Правильно ли клуб поступил, покажет время. Я же считаю, что усиление было необходимо.

Возьмем, например, игру с «Зенитом» (1:4). У питерцев вышли со скамейки Кассьерра, Соболев и Ахметов, который ранее играл за «Краснодар», кстати. «Краснодар» подобным усилением со скамейки похвастаться не может. «Спартак» вообще купил игроков за огромные деньги, которые сейчас в основном и выходят на замену, да и без Солари с Гарсией у красно-белых тоже преимущество по обойме.

Вот именно этот фактор и может повлиять на исход гонки. Желаю, конечно, «Краснодару» доиграть без травм, но в конце сезона часто бывает, что лидеры просто могут выпасть из обоймы из-за повреждения в самый важный момент», – сказал Деменко.