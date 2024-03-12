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    • Деменко сказал, сочтут ли в «Краснодаре» предательством переход Ивича в «Спартак»

    Деменко сказал, сочтут ли в «Краснодаре» предательством переход Ивича в «Спартак»

    Бывший полузащитник «Краснодара» и «Спартака» Максим Деменко высказался о возможном приходе Владимира Ивича на пост главного тренера красно-белых.

    – Если Ивич сейчас уйдет из «Краснодара» в «Спартак», это могут посчитать предательством?

    Не могу назвать прямо предательством, но он подведет клуб. Мы же не знаем всех тонкостей и подводных течений. Сейчас разговоры пошли после, скажем так, неудачного старта второго круга. Может быть, какое-то общение было. А так, если все-таки тренер переходит, наверное, должен выступить и руководитель клуба и сказать, по какой причине.

    – Один из инсайдеров написал, что на Ивича весной возросло давление. Но оправданно ли оно? Ведь «Краснодар» никогда не боролся за медали, а зимой не было больших закупок игроков.

    – Не соглашусь, потому что «Краснодар» на самом деле боролся за чемпионство. Были моменты, когда команда занимала и второе место, и третье, играли в Лиге чемпионов. Допустим, если сравнить уровень «Зенита» по финансовой составляющей или уровень того же «Спартака», то Сергей Николаевич Галицкий сам занимается «Краснодаром». Ему, конечно, тяжеловато в какой-то степени. Здесь тоже нужно понимать этот момент.

    Я как краснодарский, конечно, хочу, чтобы «Краснодар» когда-то стал чемпионом. Другое дело, что команде все-таки тяжело бороться с «Зенитом». Думаю, что, если бы у Сергея Николаевича были ресурсы немного больше, в «Краснодаре» было бы больше интересных игроков.

    – Стоит ли насильно удерживать Ивича, если он захочет сейчас уйти в «Спартак»?

    – Думаю, нет. Если тренер хочет, то никаких проблем не возникнет. Все равно есть какие-то контрактные обязательства. Здесь никуда не денешься.

    • Серб Владимир Ивич возглавляет «Краснодар» с января прошлого года.
    • Команда занимает 2-е место в РПЛ с 39 очками после 20 туров.
    • «Краснодар» набрал одно очко в двух матчах после зимнего перерыва.

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    Источник: «Спорт День за Днем»

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    Комментарии (11)
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    Freyd
    1710223171
    Да не сдался он спартаку,дно на дно не меняют:-))
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    Алексей З
    1710223234
    Почему Ивич должен оказаться в Спартаке , Ваня Карпов так решил ? Игра Краснодара малопривлекательна , чем его ( Ивича) выделить можно ? Только фантазия этого блогера.
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    Январь 59
    1710226565
    Не могу понять, почему со всех сторон идет разговор, а официальные люди молчат. Нет ни слова от Ивича, нет ни слова от руководства ФК. Краснодар. Идёт информационная атака на клуб, а с какой целью? Сегодня Краснодар играет на Кубок с Химками . надеюсь все разговоры после этого закончатся.
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    FRZZ
    1710226823
    Можно подумать, что Ивич прямо топ тренер??? Чего он добился в тренерской карьере? Ничего!
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