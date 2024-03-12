Деменко сказал, сочтут ли в «Краснодаре» предательством переход Ивича в «Спартак»

Бывший полузащитник «Краснодара» и «Спартака» Максим Деменко высказался о возможном приходе Владимира Ивича на пост главного тренера красно-белых.

– Если Ивич сейчас уйдет из «Краснодара» в «Спартак», это могут посчитать предательством?

– Не могу назвать прямо предательством, но он подведет клуб. Мы же не знаем всех тонкостей и подводных течений. Сейчас разговоры пошли после, скажем так, неудачного старта второго круга. Может быть, какое-то общение было. А так, если все-таки тренер переходит, наверное, должен выступить и руководитель клуба и сказать, по какой причине.

– Один из инсайдеров написал, что на Ивича весной возросло давление. Но оправданно ли оно? Ведь «Краснодар» никогда не боролся за медали, а зимой не было больших закупок игроков.

– Не соглашусь, потому что «Краснодар» на самом деле боролся за чемпионство. Были моменты, когда команда занимала и второе место, и третье, играли в Лиге чемпионов. Допустим, если сравнить уровень «Зенита» по финансовой составляющей или уровень того же «Спартака», то Сергей Николаевич Галицкий сам занимается «Краснодаром». Ему, конечно, тяжеловато в какой-то степени. Здесь тоже нужно понимать этот момент.

Я как краснодарский, конечно, хочу, чтобы «Краснодар» когда-то стал чемпионом. Другое дело, что команде все-таки тяжело бороться с «Зенитом». Думаю, что, если бы у Сергея Николаевича были ресурсы немного больше, в «Краснодаре» было бы больше интересных игроков.

– Стоит ли насильно удерживать Ивича, если он захочет сейчас уйти в «Спартак»?

– Думаю, нет. Если тренер хочет, то никаких проблем не возникнет. Все равно есть какие-то контрактные обязательства. Здесь никуда не денешься.