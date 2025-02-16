Деменко: «Карпин засиделся в «Ростове», ему пора на повышение»

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко высказался о возможном назначении главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина в «Динамо».
«Верю в возможное назначение Карпина в «Динамо». Это будет своего рода вызовом и интересным вариантом для Валерия Георгиевича, если учесть, сколько он проработал в сборной России. Мне кажется, Карпин засиделся в «Ростове», ему пора на повышение.
Однозначно после ухода Валерия Георгиевича у ростовчан в первый период будут сложности. А кто придeт и какое будет финансирование – другой вопрос», – сказал Деменко.
- Ранее Карпин сказал, что может уйти из «Ростова» в любое время. Он возглавляет клуб с марта 2022 года.
- Карпин совмещает работу в ростовской команде со сборной России. Ее он возглавил летом 2021 года.