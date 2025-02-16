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  • Деменко: «Карпин засиделся в «Ростове», ему пора на повышение»

Деменко: «Карпин засиделся в «Ростове», ему пора на повышение»

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко высказался о возможном назначении главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина в «Динамо».

«Верю в возможное назначение Карпина в «Динамо». Это будет своего рода вызовом и интересным вариантом для Валерия Георгиевича, если учесть, сколько он проработал в сборной России. Мне кажется, Карпин засиделся в «Ростове», ему пора на повышение.

Однозначно после ухода Валерия Георгиевича у ростовчан в первый период будут сложности. А кто придeт и какое будет финансирование – другой вопрос», – сказал Деменко.

  • Ранее Карпин сказал, что может уйти из «Ростова» в любое время. Он возглавляет клуб с марта 2022 года.
  • Карпин совмещает работу в ростовской команде со сборной России. Ее он возглавил летом 2021 года.

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Источник: «Чемпионат»

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16.02.2025 21:48
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