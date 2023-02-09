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    Деменко: «Футбол в России существует благодаря «Спартаку»

    Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко считает, что московский клуб внес большой вклад в российский футбол.

    «Имя «Спартака» ассоциируется с футболом, оно дало толчок к развитию футбола в стране. Футбол, который мы знаем, в России существует во многом благодаря «Спартаку». У «Спартака» была игра, которая нравилась болельщикам, со спартаковскими стеночками, были и стиль, и титулы. Игрой «Спартака» восхищались.

    По совокупности и вкладу в футбол России «Спартак» впереди всех, если брать всю историю целиком. Потому что это имя», — сказал Деменко.

    • «Спартак» занимает второе место в РПЛ.
    • Москвичи в прошлом сезоне выиграли Кубок России.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +20378

      Persona_non_Grata 58 минут назад

      Заголовок - очередная провокация !!!((( В нем ПОЛНОСЬЮ искажен и перевран смысл сказанного !!! Редактором - ПОЗОР !!! (((

      0
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    • ...
      Рейтинг: +472

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Благодаря Спартаку Солнце встаёт.
      Есть только две бесконечные вещи: Вселенная и глупость. Хотя насчет Вселенной я не уверен. Гыгыгы

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +20378

      Persona_non_Grata > ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Ты - бесконечность !!!))) по второй категории !

      0
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      Рейтинг: +11160

      alp 1 час назад

      очередной ветеран спартаковский энергетиков обожрался

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +20378

      Persona_non_Grata > alp 57 минут назад

      Статью читал или ограничился заголовком ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11160

      alp > Persona_non_Grata 22 минуты назад

      Имя «Спартака» ассоциируется с футболом, оно дало толчок к развитию футбола в стране.

      огонь!!!

      0
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      Рейтинг: +13061

      Алексей З 1 час назад

      Что Спартак самый популярный клуб в России с этим не поспоришь .
      Всё остальное от Деменко какая то фигня.

      1
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      Рейтинг: +878

      Krics 1 час назад

      Доля правды есть в его словах.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +408

      НикКин 1 час назад

      Да что уж там у нас вся страна еще скажите держится за счет спартака

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +666

      Таврида 2 часа назад

      Мало пафоса. Надо вот так:
      "Россия существует благодаря «Спартаку»!"

      7
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      Рейтинг: +271

      dragoff > Таврида 2 часа назад

      Это уже что-то на сенитовском

      1
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      Рейтинг: +11160

      alp > Таврида 1 час назад

      да что там Россия? весь мир существует благодаря Спартаку!

      4
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      Рейтинг: +20378

      Persona_non_Grata > Таврида 1 час назад

      Володин считает по другому !!!))), у него другой "кандидат" на эту роль ...

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