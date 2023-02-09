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Деменко: «Футбол в России существует благодаря «Спартаку»

9 февраля 2023, 13:28
20

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко считает, что московский клуб внес большой вклад в российский футбол.

«Имя «Спартака» ассоциируется с футболом, оно дало толчок к развитию футбола в стране. Футбол, который мы знаем, в России существует во многом благодаря «Спартаку». У «Спартака» была игра, которая нравилась болельщикам, со спартаковскими стеночками, были и стиль, и титулы. Игрой «Спартака» восхищались.

По совокупности и вкладу в футбол России «Спартак» впереди всех, если брать всю историю целиком. Потому что это имя», — сказал Деменко.

  • «Спартак» занимает второе место в РПЛ.
  • Москвичи в прошлом сезоне выиграли Кубок России.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Деменко Максим
Комментарии (20)
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Таврида
1675938936
Мало пафоса. Надо вот так: "Россия существует благодаря «Спартаку»!"
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НикКин
1675939599
Да что уж там у нас вся страна еще скажите держится за счет спартака
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Krics
1675939969
Доля правды есть в его словах.
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alp
1675941406
очередной ветеран спартаковский энергетиков обожрался
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Persona_non_Grata
1675943137
Заголовок - очередная провокация !!!((( В нем ПОЛНОСЬЮ искажен и перевран смысл сказанного !!! Редактором - ПОЗОР !!! (((
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Эном айс
1675949884
Вылезла старая простипома..легенда спартаковская . 19 матчей.. И столько же команд,в которых поиграл.. с Матч тв за пьянку выгнали... С миру по нитке- Максику рубашку..
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Axe111
1675956129
АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ
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alefreddy
1675968162
да игра была красивой да и в Евро кубках хорошие показатели.А потом большой большой провал
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