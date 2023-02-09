Деменко: «Футбол в России существует благодаря «Спартаку»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко считает, что московский клуб внес большой вклад в российский футбол.

«Имя «Спартака» ассоциируется с футболом, оно дало толчок к развитию футбола в стране. Футбол, который мы знаем, в России существует во многом благодаря «Спартаку». У «Спартака» была игра, которая нравилась болельщикам, со спартаковскими стеночками, были и стиль, и титулы. Игрой «Спартака» восхищались.

По совокупности и вкладу в футбол России «Спартак» впереди всех, если брать всю историю целиком. Потому что это имя», — сказал Деменко.

«Спартак» занимает второе место в РПЛ.

Москвичи в прошлом сезоне выиграли Кубок России.

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