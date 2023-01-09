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    Деменко: «Подписание Бакаева – ошибка «Зенита». Его брали, чтобы ослабить «Спартак»?»

    Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко высказался о полузащитнике Зелимхане Бакаеве.

    «Какие игроки «Зенита» не вписываются в состав? На Кассьерру надеялись. Или взять того же Бакаева. Его «Зенит» долго смотрел.

    Это ошибка «Зенита». Зачем приглашали Бакаева, если вы ему не доверяете?! Вот этого я не могу понять. Его брали, чтобы ослабить «Спартак»? Но не давать играть. Это как-то неправильно. Платить такие деньги и не давать шанса.

    Бакаев очень работоспособный парень, но каждому нужно доверие. Это касается всех. Если не давать играть Малкому или Барриосу, то это всe. Для Бакаева — это однозначно провальный трансфер, ведь он шeл закрепиться в составе. По потенциалу он практически не уступает ни одному футболисту «Зенита», — сказал Деменко.

    • Бакаев перешел из «Зенита» в «Спартак» летом как свободный агент.
    • 26-летний игрок стоит 3 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у Бакаева 13 матчей, гол, ассист.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1621

      шахта Заполярная 32 минуты назад

      Где то оно и хорошо. Спартак избавился хоть не от балласта, но от игрока который в дальнейшем негативно влиял бы на атмосферу в клубе своей недовольной физиономией. Он получил, что хотел, бабло и спокойную жизнь на скамейке.

      2
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      Рейтинг: +3971

      Иван Петров 1986 57 минут назад

      Да хоть бы синит все гавно у всех бы скупил.

      3
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      Рейтинг: +3342

      Ziklop 1 час назад

      это не ошибка, а ещё одно движение денег в нужном направлении. деньги бегут в нужных карманах бонусы оседают!
      Бакаев слишком предсказуемый игрок, не нужен он был Зениту.

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      Рейтинг: +26687

      slavutiq70 1 час назад

      Когда деньги не надо зарабатывать(они по сути с неба падают на Зенит ) то есть возможность использовать и такие методы ....

      0
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      Рейтинг: +12725

      Алексей З 1 час назад

      P.S . По поводу ослабления Спартака.
      Обратный эффект получился. Как с Роналду и МЮ, ушёл и команда раскрепостилась, походу и в спартаковской раздевалке поспокойнее стало.

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      Рейтинг: +12725

      Алексей З 2 часа назад

      Зенита по Бакаеву понять можно, вроде перспективный по возможности подмена для Малкома, вполне логичный трансфер.
      Вот о чём кроме денег думал игрок, загадка.
      Хотя в Питере все россияне в таком положении , ну может поспокойнее дела у Кузяева , Мостового и вратарей.

      1
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      Рейтинг: +301

      АлексМак 2 часа назад

      верно написал

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      Рейтинг: +23933

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Это не только ошибка Зенита, но и большая ошибка самого Бакаева. Какого х** он туда пошёл, ведь знал, 100% знал, что осядет на лавке. По ходу, это просто развод агента.

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      Рейтинг: +12725

      Алексей З > DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Разве деньги в России отменили ?

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      Рейтинг: +17448

      ilichkadr > DOCTOR PENALTY 12 минут назад

      Бакаев знал, что в Спартаке ему уже ничего не светит. Про него просто забыли. Зарема поздно спохватилась. Начала визжать, когда шум в прессе пошёл. Зелимхан стал свободным агентом. Чего думать, если приглашает не условная Алания, а Зенит?

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