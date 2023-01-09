Деменко: «Подписание Бакаева – ошибка «Зенита». Его брали, чтобы ослабить «Спартак»?»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко высказался о полузащитнике Зелимхане Бакаеве.

«Какие игроки «Зенита» не вписываются в состав? На Кассьерру надеялись. Или взять того же Бакаева. Его «Зенит» долго смотрел.

Это ошибка «Зенита». Зачем приглашали Бакаева, если вы ему не доверяете?! Вот этого я не могу понять. Его брали, чтобы ослабить «Спартак»? Но не давать играть. Это как-то неправильно. Платить такие деньги и не давать шанса.

Бакаев очень работоспособный парень, но каждому нужно доверие. Это касается всех. Если не давать играть Малкому или Барриосу, то это всe. Для Бакаева — это однозначно провальный трансфер, ведь он шeл закрепиться в составе. По потенциалу он практически не уступает ни одному футболисту «Зенита», — сказал Деменко.

Бакаев перешел из «Зенита» в «Спартак» летом как свободный агент.

26-летний игрок стоит 3 миллиона евро.

В сезоне РПЛ у Бакаева 13 матчей, гол, ассист.

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