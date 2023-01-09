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  • Деменко: «Подписание Бакаева – ошибка «Зенита». Его брали, чтобы ослабить «Спартак»?»

Деменко: «Подписание Бакаева – ошибка «Зенита». Его брали, чтобы ослабить «Спартак»?»

9 января 2023, 18:59
16

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко высказался о полузащитнике Зелимхане Бакаеве.

«Какие игроки «Зенита» не вписываются в состав? На Кассьерру надеялись. Или взять того же Бакаева. Его «Зенит» долго смотрел.

Это ошибка «Зенита». Зачем приглашали Бакаева, если вы ему не доверяете?! Вот этого я не могу понять. Его брали, чтобы ослабить «Спартак»? Но не давать играть. Это как-то неправильно. Платить такие деньги и не давать шанса.

Бакаев очень работоспособный парень, но каждому нужно доверие. Это касается всех. Если не давать играть Малкому или Барриосу, то это всe. Для Бакаева — это однозначно провальный трансфер, ведь он шeл закрепиться в составе. По потенциалу он практически не уступает ни одному футболисту «Зенита», — сказал Деменко.

  • Бакаев перешел из «Зенита» в «Спартак» летом как свободный агент.
  • 26-летний игрок стоит 3 миллиона евро.
  • В сезоне РПЛ у Бакаева 13 матчей, гол, ассист.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Деменко Максим Бакаев Зелимхан
Комментарии (16)
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DOCTOR PENALTY
1673280427
Это не только ошибка Зенита, но и большая ошибка самого Бакаева. Какого х** он туда пошёл, ведь знал, 100% знал, что осядет на лавке. По ходу, это просто развод агента.
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АлексМак
1673280464
верно написал
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slavа0508
1673281418
Когда деньги не надо зарабатывать(они по сути с неба падают на Зенит ) то есть возможность использовать и такие методы ....
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Ziklop
1673282819
это не ошибка, а ещё одно движение денег в нужном направлении. деньги бегут в нужных карманах бонусы оседают! Бакаев слишком предсказуемый игрок, не нужен он был Зениту.
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Иван Петров 1986
1673284863
Да хоть бы синит все гавно у всех бы скупил.
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шахта Заполярная
1673286362
Где то оно и хорошо. Спартак избавился хоть не от балласта, но от игрока который в дальнейшем негативно влиял бы на атмосферу в клубе своей недовольной физиономией. Он получил, что хотел, бабло и спокойную жизнь на скамейке.
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derrik2000
1673288407
И зачем опять тему перехода Бакаева поднимают??? Он - самовлюблённый павлин с гонором, совершенно не соответствующим своей квалификации. Чё, хорошо поле видит и пасы раздаёт. да и сам может обострить??? Вот пусть ЭТО, в Зените или ещё хде, показывает. Прежде всего он или папка евонный - рвач из рвачей. Не, я конечно, не против, чтобы за ПОСТОЯННУЮ ХОРОШУЮ РАБОТУ платили хорошее бабло. Я даже "ЗА". Но весь вопрос в том, что Бакаев, когда был в Спартаке, то есть на поле, то его нет, хотя что-то под его номером двигается по полю. Пусть пылит в Питере. На шале скирдует.
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Павелий
1673288692
Стратегия Зенита последние лет 10: купить очередного паспортиста, чтобы ослабил конкурента и грел лавку. Только с Новосельцевым угадали: он здоровый, попа большая, тёплая, хорошо лавку прогревал.
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raritet
1673289422
Зачем придумывать эту ерунду. В Зените другой уровень конкуренции. На мой взгляд, нет у него ни дриблинга, ни паса, ни видения поля, чтобы он мог обойти кого то и выйти в обойму. Ничего личного-это конкуренция. В Спартаке он тоже не всегда блистал, особенно в последнее время. В конце концов , игрок тоже сам должен решать . Или он ничего не решает , как в фильме о спорт. школе Интера. Но там юнцы, а здесь взрослый человек. Думаю и тренер не посадил бы на лавку если бы он убедил его в желании бороться и в своих нераскрытых талантах.
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zigbert
1673335752
Нельзя сказать что Бакаев совсем уж плохой игрок. У него хорошо поставлен удар по воротам, неплохие передачи, пенальти бьет без промаха. Умеет взаимодействовать с партнерами. Все таки в сборную попал не случайно. Ему надо было немного потерпеть и он мог стать игроком основного состава Спартака. Но он пошел по пути наименьшего сопротивления уйдя в Зенит за титулами и трофеями, хотя понимал что конкуренцию с такими игроками как Малком ему не выиграть. А Зениту он достался из чисто экономических соображений. Однако сидя в запасе и при малом количестве игрового времени он может поставить крест на своем развитии и карьеры.
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