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    • Деменко высказался о возможности конфликта Угальде с Соболевым

    Деменко высказался о возможности конфликта Угальде с Соболевым

    Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко оценил возможный трансфер нападающего Манфреда Угальде из «Твенте» в московскую команду. Он ответил на вопрос о вероятности конфликта в раздевалке красно-белых в случае перехода 21-летнего костариканца, который создаст конкуренцию Александру Соболеву.

    «Конечно, все может быть. Любой футболист будет недоволен, когда на него не возлагают надежд и появляется конкуренция, но она все равно необходима. Неважно, будь то разговор о Джикии с Бабичем или об Угальде и Соболеве. В любом случае это футбол и без соперничества ничего не будет. Что касается раздевалки, то тут важна работа тренера, он должен объяснить ситуацию игрокам. Выход в стартовом составе никому не гарантирован.

    В вопросе возможного перехода Угальде необходимо время, чтобы понять, как он вольется в новый коллектив. Бывает, что футболисты в него попросту не попадают. Но в любом случае на него наверняка рассчитывают и постараются создать необходимые условия, в том числе финансовые.

    Не разойдутся ли наши ожидания от игрока с действительностью? Если бы о трансфере Манфреда говорил сам Абаскаль, то и спрос был бы с него. Сейчас же мы видим, что в «Спартаке» появились новые люди. Наверное, усиление тренеру необходимо, но, как вы правильно заметили, результат команда пока не дает, хотя и сохраняет микроскопические шансы на чемпионство», – сказал Деменко.

    • В этом сезоне Угальде забил 9 голов и сделал 7 ассистов в 25 матчах.
    • Ожидается, что его трансфер обойдется «Спартаку» в 14 млн евро.

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    Источник: RT

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    Сегодня, 14:06
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    Комментарии (4)
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    Plyash
    1706183089
    В чём угодно можно обвинить Соболева,но только не в создании конфликтной ситуации в случае конкуренции,уже проверено.Тут Сашка,наоборот,землю начинает рыть.
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    alefreddy
    1706189609
    пусть не расслабляется а то на лавку сразу
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    jdodnsoxne
    1706189840
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