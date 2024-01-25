Деменко высказался о возможности конфликта Угальде с Соболевым

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко оценил возможный трансфер нападающего Манфреда Угальде из «Твенте» в московскую команду. Он ответил на вопрос о вероятности конфликта в раздевалке красно-белых в случае перехода 21-летнего костариканца, который создаст конкуренцию Александру Соболеву.

«Конечно, все может быть. Любой футболист будет недоволен, когда на него не возлагают надежд и появляется конкуренция, но она все равно необходима. Неважно, будь то разговор о Джикии с Бабичем или об Угальде и Соболеве. В любом случае это футбол и без соперничества ничего не будет. Что касается раздевалки, то тут важна работа тренера, он должен объяснить ситуацию игрокам. Выход в стартовом составе никому не гарантирован.

В вопросе возможного перехода Угальде необходимо время, чтобы понять, как он вольется в новый коллектив. Бывает, что футболисты в него попросту не попадают. Но в любом случае на него наверняка рассчитывают и постараются создать необходимые условия, в том числе финансовые.

Не разойдутся ли наши ожидания от игрока с действительностью? Если бы о трансфере Манфреда говорил сам Абаскаль, то и спрос был бы с него. Сейчас же мы видим, что в «Спартаке» появились новые люди. Наверное, усиление тренеру необходимо, но, как вы правильно заметили, результат команда пока не дает, хотя и сохраняет микроскопические шансы на чемпионство», – сказал Деменко.