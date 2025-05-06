«Динамо» посоветовали назначить экс-тренера сборной России: «Он выведет клуб на новый уровень»

Экс-зенитовец Максим Деменко рассказал, какого тренера хочет видеть во главе «Динамо».

«Если «Динамо» пригласит Слуцкого в качестве главного тренера, то он выведет клуб на новый уровень. Я вообще сторонник российских специалистов.

Слуцкий работой в ЦСКА, сборной России доказал всем, что он тренер топового уровня. Для «Динамо» это был бы интересный вариант.

Я не понимаю, почему часто смотрят на зарубежных тренеров. В «Краснодаре» и «Зените» русские тренеры, и они борются за чемпионство.

Слуцкий знает наш чемпионат, игроков. Может, когда Дзюба закончит карьеру, он его возьмeт в ассистенты.

Слуцкий много и в зарубежных клубах проработал. Знает все нюансы», – заявил Деменко.