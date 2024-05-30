Деменко назвал двух россиян, которые могли бы уехать в Европу за Сафоновым

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал ожидаемый переход вратаря «быков» Матвея Сафонова в «ПСЖ» и назвал еще двух российских игроков РПЛ, которые могли бы выступать в топ-чемпионатах.

– Это очень хорошая сделка для «Краснодара» и самого Матвея. Понятно, что будет не так просто. Конкуренция серьезная. Для вратаря это вызов. Раз Сафонов принял это предложение, ему надо бороться за место в составе, но это будет сложно.

– Как считаете, будут ли у него шансы появиться на поле, учитывая нахождение в команде Доннаруммы?

– Здесь вопрос в том, в какой момент тренер окажет ему доверие. Бывает так, что могут произойти какие-то моменты. То, что Сафонов однозначно может побороться, – это да. Думаю, мотивация у Матвея была побыть внутри этого и посмотреть. Проверить свой потенциал. Но риск присутствует. Одно дело – быть основным голкипером «Краснодара», хотя можно вспомнить момент, когда Агкацев отвоевал у Сафонова это место. Но в любом случае для Сафонова переход в «ПСЖ» – это шаг вперед.

– Он уже дорос до такого уровня, чтобы пробовать себя в таком топ-клубе?

– Для меня, конечно, неожиданно, что его позвали в такой большой клуб. Браво можно сказать его агенту. Но о том, дорос Матвей или нет, мы можем судить только после того, как он там окажется. Но он однозначно может бороться за место в составе. Как я сказал, в таких ситуациях важно тренерское отношение.

– Статистика Сафонова по прошлому сезону: 30 матчей, пропущено 27 голов и 11 матчей на ноль. Как вам такие показатели?

– Бывали разные матчи, но главное – стабильность. На протяжении многих лет Сафонов уверенно играл, и сейчас поступило такое предложение, которое бывает только раз в жизни. В сборной Матвей тоже себя проявил, агенты его увидели и приняли такое решение.

– Многие российские игроки сейчас потянули бы топовые чемпионаты в Европе?

– Топ-клубы точно вряд ли, но команды в пятерке – десятке смог бы потянуть Тюкавин. Он в этом сезоне преобразился и показал хорошую игру. Глушенков смог бы потянуть такой уровень. Но здесь важно, какая это команда, быт, язык. То есть у нас есть игроки, которые могли бы побороться за место в составе европейских клубов.