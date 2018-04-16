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  • Деменко – о желтой карточке Смолова: «Заговор в пользу ЦСКА? Все же видели, как судья ошибся в очевидном моменте»

Деменко – о желтой карточке Смолова: «Заговор в пользу ЦСКА? Все же видели, как судья ошибся в очевидном моменте»

16 апреля 2018, 13:39
5

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко прокомментировал дисквалификацию нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

В матче 26 тура РФПЛ с «Арсеналом» (3:0) арбитр Артем Чистяков ошибся, наказав футболиста желтой карточкой за симуляцию в штрафной площади соперника. Это предупреждение стало для форварда четвертым, из-за чего он пропустит ближайший поединок с ЦСКА.

«Регламент просто обязательно нужно пересмотреть. В Европе давно есть такие пункты. Мы учимся всегда на своих ошибках. Почему нельзя на чужих? Нельзя так поступать со звездами нашего чемпионата. Тем более россиянами.

Заговор в пользу ЦСКА? Возможно, что-то и было. Все же видели, что судья ошибся в очевидном моменте. Поэтому все начинают уже задумываться», – сказал Деменко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар Арсенал ЦСКА Деменко Максим
Комментарии (5)
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Ubuntu
1523875571
Смолов карту получил - это Гинер всё купил!
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александр3
1523879645
Судью на хозяйственное мыло!
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Мары
1523892989
Меня трудно назвать апологетам Цска, но ни какого заговора не вижу в принципе.А вижу полное неумение КДК признавать свои ошибки и отыгрывать назад.Закостенелое мышление и такие же принимаемые ими решения.Этот орган перетряхивать надо с головы до ног.
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eleas1997
1523902799
Ага, и три карточки к этому матчу специально накопили у Смолова. А если бы их не было,то и красную выдали просто так
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