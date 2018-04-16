Деменко – о желтой карточке Смолова: «Заговор в пользу ЦСКА? Все же видели, как судья ошибся в очевидном моменте»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко прокомментировал дисквалификацию нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

В матче 26 тура РФПЛ с «Арсеналом» (3:0) арбитр Артем Чистяков ошибся, наказав футболиста желтой карточкой за симуляцию в штрафной площади соперника. Это предупреждение стало для форварда четвертым, из-за чего он пропустит ближайший поединок с ЦСКА.

«Регламент просто обязательно нужно пересмотреть. В Европе давно есть такие пункты. Мы учимся всегда на своих ошибках. Почему нельзя на чужих? Нельзя так поступать со звездами нашего чемпионата. Тем более россиянами.

Заговор в пользу ЦСКА? Возможно, что-то и было. Все же видели, что судья ошибся в очевидном моменте. Поэтому все начинают уже задумываться», – сказал Деменко.