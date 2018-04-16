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    Деменко – о желтой карточке Смолова: «Заговор в пользу ЦСКА? Все же видели, как судья ошибся в очевидном моменте»

    Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко прокомментировал дисквалификацию нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

    В матче 26 тура РФПЛ с «Арсеналом» (3:0) арбитр Артем Чистяков ошибся, наказав футболиста желтой карточкой за симуляцию в штрафной площади соперника. Это предупреждение стало для форварда четвертым, из-за чего он пропустит ближайший поединок с ЦСКА.

    «Регламент просто обязательно нужно пересмотреть. В Европе давно есть такие пункты. Мы учимся всегда на своих ошибках. Почему нельзя на чужих? Нельзя так поступать со звездами нашего чемпионата. Тем более россиянами.

    Заговор в пользу ЦСКА? Возможно, что-то и было. Все же видели, что судья ошибся в очевидном моменте. Поэтому все начинают уже задумываться», – сказал Деменко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.04.2018 13:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +23

      eleas1997 16 апреля 2018, 21:19

      Ага, и три карточки к этому матчу специально накопили у Смолова. А если бы их не было,то и красную выдали просто так

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 16 апреля 2018, 18:36

      Меня трудно назвать апологетам Цска, но ни какого заговора не вижу в принципе.А вижу полное неумение КДК признавать свои ошибки и отыгрывать назад.Закостенелое мышление и такие же принимаемые ими решения.Этот орган перетряхивать надо с головы до ног.

      -2
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      Рейтинг: +14

      александр3 16 апреля 2018, 14:54

      Судью на хозяйственное мыло!

      1
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 16 апреля 2018, 13:46

      Смолов карту получил - это Гинер всё купил!

      0
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      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > Ubuntu 16 апреля 2018, 13:56

      Гинер место в ЛЧ купил похоже) Жаль, что Динамо и Уфа были не в курсе)

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