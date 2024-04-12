Деменко назвал фаворита в матче «Сочи» — «Спартак»

Бывший полузащитник «Жемчужины», «Спартака», «Зенита» и «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором красно-белые в гостях сыграют с Сочи.

«Матч будет крайне боевым и непредсказуемым. Я бы даже назвал «Сочи» фаворитом встречи. «Спартак» очень уж нестабилен и разбалансирован этой весной. Победа над «Динамо» во многом была больше удачей, следствием ошибок соперника, чем каких-то осмысленных командных действий красно-белых.

А вот «Сочи» очень хорош в командной игре. И прибавляет с каждым матчем. По самоотдаче к спартаковским игрокам нет вопросов, но с этим не имеют проблем и сочинцы. А в игровом плане они сейчас лучше.

Поэтому «Спартаку» будет непросто. Тем более, «Сочи» крайне мотивирован победить, чтобы подобраться к конкурентам по борьбе за выживание», – сказал Деменко.