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    Деменко назвал фаворита в матче «Сочи» — «Спартак»

    Бывший полузащитник «Жемчужины», «Спартака», «Зенита» и «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором красно-белые в гостях сыграют с Сочи.

    «Матч будет крайне боевым и непредсказуемым. Я бы даже назвал «Сочи» фаворитом встречи. «Спартак» очень уж нестабилен и разбалансирован этой весной. Победа над «Динамо» во многом была больше удачей, следствием ошибок соперника, чем каких-то осмысленных командных действий красно-белых.

    А вот «Сочи» очень хорош в командной игре. И прибавляет с каждым матчем. По самоотдаче к спартаковским игрокам нет вопросов, но с этим не имеют проблем и сочинцы. А в игровом плане они сейчас лучше.

    Поэтому «Спартаку» будет непросто. Тем более, «Сочи» крайне мотивирован победить, чтобы подобраться к конкурентам по борьбе за выживание», – сказал Деменко.

    • Игра пройдет 13 апреля на стадионе «Фишт» и начнется в 14:00 мск.
    • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 35 очками после 22 игр. «Сочи» идет 16-м с 15 очками.

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    Источник: «Известия»

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    12.04.2024 11:58
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    Комментарии (3)
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    Алексей З
    1712914713
    Нынешний Спартак , ни в одном матче не является безоговорочным фаворитом. Сплав , "состав+тренер" , являются гремучей смесью , от которых практически уже ничего хорошего не ждешь. Эх , Лещуков маловато.
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    zigbert
    1712945257
    Рассуждать можно как угодно, однако только игра покажет кто выглядит лучше на данном отрезке.
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    WE ARE FOR PETER
    1712948374
    Вратаря Сочи сразу проверить надо на полиграфе)
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