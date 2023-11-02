Деменко: «Допускаю, что Бугаева могли подставить»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко прокомментировал задержание экс-защитника «Торпедо» и «Томи» Алексея Бугаева, которого подозревают в хранении и сбыте наркотиков. Бугаев и Деменко вместе играли за «Краснодар» в 2009–2010 годах.

«Новость о задержании Алексея меня потрясла. Лeша всегда был очень порядочным и добросовестным человеком, допускаю, что его могли действительно подставить в данной ситуации. У него и близко не было никаких историй с наркотиками на моей памяти. Однако он всегда был весьма доверчивым человеком и подверженным чужому влиянию.

Сейчас я узнаю информацию о его возможных долгах. Может быть, таким образом ему предложили заработать, чтобы расплатиться. Представляю, какой это был удар для его родных», – сказал Деменко RT.