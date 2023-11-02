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    Деменко: «Допускаю, что Бугаева могли подставить»

    Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко прокомментировал задержание экс-защитника «Торпедо» и «Томи» Алексея Бугаева, которого подозревают в хранении и сбыте наркотиков. Бугаев и Деменко вместе играли за «Краснодар» в 2009–2010 годах.

    «Новость о задержании Алексея меня потрясла. Лeша всегда был очень порядочным и добросовестным человеком, допускаю, что его могли действительно подставить в данной ситуации. У него и близко не было никаких историй с наркотиками на моей памяти. Однако он всегда был весьма доверчивым человеком и подверженным чужому влиянию.

    Сейчас я узнаю информацию о его возможных долгах. Может быть, таким образом ему предложили заработать, чтобы расплатиться. Представляю, какой это был удар для его родных», – сказал Деменко RT.

    • Бугаев был арестован за оказание сопротивления сотрудникам полиции 28 октября.
    • В кармане у него нашли пакет с неизвестным порошком.
    • Экс-футболисту может грозить до 20 лет лишения свободы.
    • Бугаев провел за сборную России семь матчей и завершил карьеру в 2010 году.

    Источник: RT

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    02.11.2023 19:34
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