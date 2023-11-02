Деменко: «Допускаю, что Бугаева могли подставить»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко прокомментировал задержание экс-защитника «Торпедо» и «Томи» Алексея Бугаева, которого подозревают в хранении и сбыте наркотиков. Бугаев и Деменко вместе играли за «Краснодар» в 2009–2010 годах.
«Новость о задержании Алексея меня потрясла. Лeша всегда был очень порядочным и добросовестным человеком, допускаю, что его могли действительно подставить в данной ситуации. У него и близко не было никаких историй с наркотиками на моей памяти. Однако он всегда был весьма доверчивым человеком и подверженным чужому влиянию.
Сейчас я узнаю информацию о его возможных долгах. Может быть, таким образом ему предложили заработать, чтобы расплатиться. Представляю, какой это был удар для его родных», – сказал Деменко RT.
- Бугаев был арестован за оказание сопротивления сотрудникам полиции 28 октября.
- В кармане у него нашли пакет с неизвестным порошком.
- Экс-футболисту может грозить до 20 лет лишения свободы.
- Бугаев провел за сборную России семь матчей и завершил карьеру в 2010 году.