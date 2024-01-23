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    • Деменко оценил слова Семака о нехватке российских игроков у «Зенита»

    Деменко оценил слова Семака о нехватке российских игроков у «Зенита»

    Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко оценил высказывание главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака о том, что команде не хватает российских футболистов.

    «Честно, достаточно странное высказывание. Мы ведь прекрасно понимаем, что это не совсем правильно, так говорить. Ведь руководство клуба и не старается подписывать российских игроков.

    Я бы не относился к этим словам серьезно. Я не очень понимаю, что Сергей Семак хотел этим сказать. Просто это высказывание выглядит не совсем правильно на фоне ухода Кругового.

    Мы даже не говорим про их покупки бразильцев, мы говорим, что российских игроков все меньше и меньше. Но с этим может быть только один вид борьбы. Это лимит на легионеров, если РФС введет ограничение: 5 игроков-иностранцев на поле, то все будет.

    Пока такого не произойдет, трансферная политика «Зенита» не поменяется. Клуб рассчитывает на иностранцев все-таки», – сказал Деменко.

    • Ранее Семак сказал следующее: «У нас есть нехватка российских игроков в нашем заявочном листе, поэтому российские игроки – будь то защитник, атакующий игрок или игрок центра поля – нам, конечно, не помешают».
    • Зимой «Зенит» пополнился тремя бразильскими игроками и довел их число в команде до 10 без учета отданного в аренду Роберта Ренана.

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    Источник: «Евро-футбол.ру»

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    Сегодня, 09:07
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    Семак в педикулезной бом.жарне пешка.
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