Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Деменко сказал, что убивает конкуренцию в РПЛ

    Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал сведения, что петербуржцы вошли в пятерку европейских клубов, по наибольшим тратам нынешней зимой.

    «Я считаю, что это плохая новость. Понятно, что «Зенит» – амбициозный клуб. Понятно, что у него основная цель – победа в чемпионате России. Но такие траты исключительно для российского чемпионата... Мне кажется, что они не оправданы.

    Понятно, что у «Зенита» есть большие возможности. И тренерскому штабу, конечно, приятно, что такие возможности есть. По факту «Зенит» может оформить чемпионство, просто исходя из своего состава. Можно даже сказать, что эти траты питерцев убивают конкуренцию.

    Но я очень надеюсь, что в этом году соперники навяжут борьбу «Зениту». Больше всего надежды на «Краснодар». Но и от «Спартака» жду борьбы. Первый тур сразу многое решит там», – сказал Деменко.

    • Этой зимой в «Зенит» перешли 25-летний нападающий Артур из «Палмейраса», 26-летний полузащитник Ильзат Ахметов из «Краснодара», 26-летний защитник Нино из «Флуминенсе» и 17-летний полузащитник Педро из «Коринтианса».
    • «Зенит» выиграл последние пять чемпионатов России.

    Новости по теме
    Семак объяснил зимние трансферы «Зенита» 8
    Артур рассказал о рекорде, который он хочет побить в «Зените» 16
    Артур рассказал, что говорят о «Зените» в Бразилии 14
    Источник: «Евро-футбол.Ру»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:50
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    WE ARE FOR PETER
    1708404898
    Краснодар нестабилен каждый год и дай бог за второе место ему зацепиться! Второй названный тобой клуб это вообще днище! А после укрывательства преступника не хочется и название командочки писать
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1708405063
    Спартак постоянно упоминается как будто это топ какой-то! Обычный середняк рпл! Почему Самару никто всерьез не воспринимает!?
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1708405118
    За второе место Локо, ЦСКА, Динамо поборятся с Краснодаром
    Ответить
    Suvorov71
    1708409092
    Да, спомойными тяжко тягаться, но можно, думаючто в первой игре Спартак их немного успокоит, а там и Краснодар поставит в позу
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1708412238
    Сви ньям выше пятого не подняться с такими лузерами и таким тренеришкой.Зенит чемпион , далее быки и кони, следующие есть варианты, ну а хряки как всегда при хороших для них раскладах и судейской помощи шестёрки . Гыгыгы
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1708414084
    Спартак будет за Самарой, точно не выше
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+