Деменко сказал, что убивает конкуренцию в РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал сведения, что петербуржцы вошли в пятерку европейских клубов, по наибольшим тратам нынешней зимой.

«Я считаю, что это плохая новость. Понятно, что «Зенит» – амбициозный клуб. Понятно, что у него основная цель – победа в чемпионате России. Но такие траты исключительно для российского чемпионата... Мне кажется, что они не оправданы.

Понятно, что у «Зенита» есть большие возможности. И тренерскому штабу, конечно, приятно, что такие возможности есть. По факту «Зенит» может оформить чемпионство, просто исходя из своего состава. Можно даже сказать, что эти траты питерцев убивают конкуренцию.

Но я очень надеюсь, что в этом году соперники навяжут борьбу «Зениту». Больше всего надежды на «Краснодар». Но и от «Спартака» жду борьбы. Первый тур сразу многое решит там», – сказал Деменко.