Деменко: «Подберезкин может усилить любой клуб РФПЛ. Бердыев знает, как его использовать»

Экс-футболист сборной России и «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением об аренде Вячеслава Подберезкина из «Краснодара» в «Рубин».

«Удивился когда прочитал, что Вячеслав Поберезкин ушел в аренду в «Рубин», ведь это очень сильный игрок. Поговорил с ребятами в «Краснодаре», видимо, в какой-то момент тренерский штаб не смог найти ему применение в составе. Плюс и сам футболист хочет получать больше игровой практики. Ведь у него есть шансы попасть на чемпионат мира, а значит, надо доказывать свою состоятельность.



Аренда Подберезкина — это отличное решение для «Рубина». Такой футболист может усилить любой клуб РФПЛ. Стоит отдать должное селекционной службе «Рубина». Игрок с русским паспортом, в самом расцвете сил. Курбан Бердыев хорошо знает его как игрока и точно уже видит, как использовать сильные стороны Подберезкина», — сказал Деменко.

Ранее свой переход прокомментировал сам нападающий.