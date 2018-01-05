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  • Деменко: «Подберезкин может усилить любой клуб РФПЛ. Бердыев знает, как его использовать»

Деменко: «Подберезкин может усилить любой клуб РФПЛ. Бердыев знает, как его использовать»

5 января 2018, 18:14
2

Экс-футболист сборной России и «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением об аренде Вячеслава Подберезкина из «Краснодара» в «Рубин».

«Удивился когда прочитал, что Вячеслав Поберезкин ушел в аренду в «Рубин», ведь это очень сильный игрок. Поговорил с ребятами в «Краснодаре», видимо, в какой-то момент тренерский штаб не смог найти ему применение в составе. Плюс и сам футболист хочет получать больше игровой практики. Ведь у него есть шансы попасть на чемпионат мира, а значит, надо доказывать свою состоятельность.

Аренда Подберезкина — это отличное решение для «Рубина». Такой футболист может усилить любой клуб РФПЛ. Стоит отдать должное селекционной службе «Рубина». Игрок с русским паспортом, в самом расцвете сил. Курбан Бердыев хорошо знает его как игрока и точно уже видит, как использовать сильные стороны Подберезкина», — сказал Деменко.

Ранее свой переход прокомментировал сам нападающий.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Рубин Краснодар Деменко Максим Подберезкин Вячеслав
Комментарии (2)
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zigbert
1515165727
Курбан Бердыев зря не возьмет.
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BAIv
1515222135
война план покажет. У Бердыева ко многим ключик находится и они начинают играть
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