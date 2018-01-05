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    Деменко: «Подберезкин может усилить любой клуб РФПЛ. Бердыев знает, как его использовать»

    Экс-футболист сборной России и «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением об аренде Вячеслава Подберезкина из «Краснодара» в «Рубин».

    «Удивился когда прочитал, что Вячеслав Поберезкин ушел в аренду в «Рубин», ведь это очень сильный игрок. Поговорил с ребятами в «Краснодаре», видимо, в какой-то момент тренерский штаб не смог найти ему применение в составе. Плюс и сам футболист хочет получать больше игровой практики. Ведь у него есть шансы попасть на чемпионат мира, а значит, надо доказывать свою состоятельность.

    Аренда Подберезкина — это отличное решение для «Рубина». Такой футболист может усилить любой клуб РФПЛ. Стоит отдать должное селекционной службе «Рубина». Игрок с русским паспортом, в самом расцвете сил. Курбан Бердыев хорошо знает его как игрока и точно уже видит, как использовать сильные стороны Подберезкина», — сказал Деменко.

    Ранее свой переход прокомментировал сам нападающий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.01.2018 18:14
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 6 января 2018, 10:02

      война план покажет.
      У Бердыева ко многим ключик находится и они начинают играть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 января 2018, 18:22

      Курбан Бердыев зря не возьмет.

      1
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