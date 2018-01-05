Подберезкин: «О переходе в «Рубин» долго не раздумывал»

Новичок «Рубина» Вячеслав Подберезкин рассказал о решении перейти в казанский клуб на правах аренды. У игрока постоянный контракт с «Краснодаром».

Хочется попробовать здесь свои силы, поработать с тренером. Агенты позвонили, сказали, что есть интерес и договариваются об этом. Долго не раздумывал. Мне сказали, я согласился. «Рубин» — команда с богатой историей.

Когда я был на Мальдивах и играл в футбол, один из руководителей отеля лестно отзывался о «Рубине». Говорил, что приезжали футболисты из России и первым делом вспомнил «Рубин». Это клуб с богатой историей. Очень рад, что здесь оказался.

Задача – влиться в коллектив, получать как можно больше игровой практики и доказывать свою состоятельность», — сказал 25-летний россиянин.

После 20-ти туров чемпионата России команда Курбана Бердыева занимает 11-е место в турнирной таблице.