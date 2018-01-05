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    Подберезкин: «О переходе в «Рубин» долго не раздумывал»

    Новичок «Рубина» Вячеслав Подберезкин рассказал о решении перейти в казанский клуб на правах аренды. У игрока постоянный контракт с «Краснодаром».

    Хочется попробовать здесь свои силы, поработать с тренером. Агенты позвонили, сказали, что есть интерес и договариваются об этом. Долго не раздумывал. Мне сказали, я согласился. «Рубин» — команда с богатой историей.

    Когда я был на Мальдивах и играл в футбол, один из руководителей отеля лестно отзывался о «Рубине». Говорил, что приезжали футболисты из России и первым делом вспомнил «Рубин». Это клуб с богатой историей. Очень рад, что здесь оказался.

    Задача – влиться в коллектив, получать как можно больше игровой практики и доказывать свою состоятельность», — сказал 25-летний россиянин.

    После 20-ти туров чемпионата России команда Курбана Бердыева занимает 11-е место в турнирной таблице.

    Источник: ФК «Рубин»

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    05.01.2018 16:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +584

      Бубновский 6 января 2018, 13:18

      ....верное решение!...в рубине перебор с иностранцами, качественные россияне нужны...нужна и нам наша молодежь в основе сильного клуба

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 6 января 2018, 09:07

      Удачи...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 6 января 2018, 02:32

      УДАЧИ СЛАВИК!

      0
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      Рейтинг: +691

      retiremen 5 января 2018, 22:16

      Славик знает о Рубине хорошее от Мальдивских гостинишников. Ну в добрый путь.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 января 2018, 18:33

      Если Подберезкин будет показывать добротный футбол,руководство Рубина будет не против о дальнейшем его выкупе.

      1
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      Рейтинг: +52

      Malinovskiy 5 января 2018, 18:03

      Подберезкин мне нравился в Краснодаре, ему б только побольше физы, чтоб под конец матча сильно не просаживался.Странное решение отдать его в аренду. Ну Бекиевич знает как раскрывать такие таланты.

      1
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 5 января 2018, 17:51

      как то неожиданно...подавал неплохие надежды

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 5 января 2018, 17:05

      Надо,надо Бердыеву что-то менять в этом курятнике...

      Лишь бы времени хватило..

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