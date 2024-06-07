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    Деменко объяснил, зачем Соболеву переходить в «Зенит»

    Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко высказался о возможном переходе в петербургскую команду нападающего красно-белых Александра Соболева.

    – Прошeл слух, что питерский клуб интересуется Соболевым из «Спартака».

    – Это не просто слух. Дано чeткое понимание, что такой интерес и правда есть. «Зенит» действительно хочет приобрести этого футболиста. Другое дело, договорятся ли они со «Спартаком», вот в чeм вопрос.

    – А зачем самому Соболеву стремиться в «Зенит»? Чтобы протирать там лавку?

    – Во-первых, сегодня в «Зените» есть Кассьерра, но завтра он может перейти в другой клуб. Кассьеррой интересуется европейские команды, готовые заплатить за него хорошие деньги. Может, не только у Кассьерры, но и у Сергеева есть какие-то предложения.

    «Зениту» не помешает игрок амплуа Соболева, который умеет бороться за мячи и действовать на острие. «Зенит» хочет приобретать не только легионеров, но и российских игроков. Не исключено, что скоро поменяется лимит или ещe что-нибудь произойдeт. Ко всему надо быть готовым.

    • 4 июня РБК сообщил, что «Зенит» провел предварительные переговоры о трансфере Соболева с агентом игрока, но еще не обращался по этому поводу в «Спартак».
    • В минувшем сезоне нападающий провел за красно-белых 34 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач.

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    Источник: «Спорт уик-энд»

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    07.06.2024 08:41
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    Комментарии (15)
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    fakeid
    1717739276
    вот так годами смеёшься над соболем, а потом бац - и он игрок зенита. твоюж мать. нахера нам это бревно?
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    ilichkadr
    1717740487
    "Дано чeткое понимание, что такой интерес и правда есть."? Макс, этож кто тебе влил в мозг, что Зенит действительно хочет приобрести этого футболиста?
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    paracetamol
    1717742817
    Петржела: «Если Соболев останется в «Спартаке», то никогда не станет чемпионом России» - Вот это - единственно правильная мысль!
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    Cleaner
    1717744655
    Соболеву нужно перейти в Зенит для того, чтобы ВСЕ РЖАЛИ над Спартаком!!!...)))
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    Спартач80
    1717747420
    Петушары педикулёзные, привет=)))))))))))))
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    Виталич
    1717747453
    Хороший игрок..он заиграет в Зените..это точно..
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    ...уефан
    1717752516
    ...скорее всего, Зенит приобретет его, как донора органов для кого-то из верхушки Газпрома, кому подходит по антропологии и группе крови...
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