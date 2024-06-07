Деменко объяснил, зачем Соболеву переходить в «Зенит»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко высказался о возможном переходе в петербургскую команду нападающего красно-белых Александра Соболева.

– Прошeл слух, что питерский клуб интересуется Соболевым из «Спартака».

– Это не просто слух. Дано чeткое понимание, что такой интерес и правда есть. «Зенит» действительно хочет приобрести этого футболиста. Другое дело, договорятся ли они со «Спартаком», вот в чeм вопрос.

– А зачем самому Соболеву стремиться в «Зенит»? Чтобы протирать там лавку?

– Во-первых, сегодня в «Зените» есть Кассьерра, но завтра он может перейти в другой клуб. Кассьеррой интересуется европейские команды, готовые заплатить за него хорошие деньги. Может, не только у Кассьерры, но и у Сергеева есть какие-то предложения.

«Зениту» не помешает игрок амплуа Соболева, который умеет бороться за мячи и действовать на острие. «Зенит» хочет приобретать не только легионеров, но и российских игроков. Не исключено, что скоро поменяется лимит или ещe что-нибудь произойдeт. Ко всему надо быть готовым.