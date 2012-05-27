Статистика по турнирам

Россия. ФНЛ 2011/2012 Россия. Первый дивизион 2010 Россия. Кубок 2009/2010 Россия. Первый дивизион 2009 Россия. Премьер-лига 2003 Россия. Премьер-лига 2002 Чемпионат России 2001 Чемпионат России 2000 Чемпионат России 1998 Чемпионат России 1996 Чемпионат России. Первый этап 1992