|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|10
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.05.2012
|1' -79'
|Черноморец (Новороссийск)
|3:0
|Торпедо Вл (Владимир)
|15.05.2012
|1' -82'
|Балтика (Калининград)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|08.05.2012
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|27'
|02.05.2012
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|26.04.2012
|1' -88'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:0
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|20.04.2012
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Черноморец (Новороссийск)
|13.04.2012
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|Химки (Химки)
|90'
|07.04.2012
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:1
|Черноморец (Новороссийск)
|01.04.2012
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|26.03.2012
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:0
|Черноморец (Новороссийск)
|28.04.2011
|78' -90'
|0:0
|Факел (Воронеж)