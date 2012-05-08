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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Черноморец - СКА-Хабаровск
Черноморец - СКА-Хабаровск: обзор матча 08 мая 2012
Черноморец
08.05.2012, вторник, 18:00
Россия. ФНЛ, группа B, 46 тур
1 : 2
Завершен
СКА-Хабаровск
27'
М. Деменко
7'
А. Васильев
14'
Е. Луценко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - СКА-Хабаровск
Желтая карточка
В. Земченков
Замена
А. Радченко
️️️️
К. Кочубей
Замена
А. Григорян
️️️️
В. Окорочков
Желтая карточка
В. Аксютенко
Замена
А. Романович
️️️️
А. Семенов
Замена
В. Земченков
️️️️
А. Кобенко
Красная карточка
А. Колесников
Замена
В. Аксютенко
️️️️
А. Миносян
Желтая карточка
А. Васильев
ГОЛ! 1:2!
М. Деменко
Замена
Н. Васильев
️️️️
А. Ложкин
Замена
В. Никифоров
️️️️
А. Яркин
Желтая карточка
А. Кобенко
14'
ГОЛ! 0:2!
Е. Луценко
Желтая карточка
А. Ложкин
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Васильев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
79
Александр Плотников
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
20
Андрей Кобенко
ЛП
25
Максим Деменко
ЦП
20
Руслан Суродин
ЦП
15
Валентин Окорочков
ПП
Главный тренер
Игорь Черний
СКА-Хабаровск
1
Алексей Солосин
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
3
Михаил Соловей
ОП
8
Кирилл Кочубей
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
22
Александр Яркин
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Черноморец
23
Виктор Земченков
ЛП
96
Никита Васильев
ПП
10
Артур Григорян
ЦФ
20
Владислав Аксютенко
ЦФ
СКА-Хабаровск
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
35
Анатолий Романович
ЦП
27
Александр Радченко
ЦФ
3-2-5
79
Плотников
2
Колесников
24
Мирошниченко
75
Ложкин
15
Калешин
22
Ершов
20
Кобенко
7
Миносян
25
Деменко
20
Суродин
15
Окорочков
3-1-3-1-2
1
Солосин
13
Семенов
13
Семенов
5
Нестеренко
3
Соловей
8
Кочубей
27
Мурнин
8
Васильев
3
Голяткин
48
Луценко
22
Яркин
15
Окорочков
10
Григорян
10
Григорян
15
Окорочков
75
Ложкин
96
Васильев
96
Васильев
75
Ложкин
20
Кобенко
23
Земченков
23
Земченков
20
Кобенко
7
Миносян
20
Аксютенко
20
Аксютенко
7
Миносян
22
Яркин
10
Никифоров
10
Никифоров
22
Яркин
13
Семенов
35
Романович
35
Романович
13
Семенов
8
Кочубей
27
Радченко
27
Радченко
8
Кочубей
Остались в запасе
Черноморец
СКА-Хабаровск
Главный тренер
Игорь Черний
Главный тренер
Александр Григорян
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Игорь Черний
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча Черноморец - СКА-Хабаровск
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
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