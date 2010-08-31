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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Нефтехимик - Волга
Нефтехимик - Волга: обзор матча 31 августа 2010
Нефтехимик
31.08.2010, вторник, 17:00
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 17 тур
2 : 1
Завершен
Волга
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Нефтехимик - Волга
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0
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Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
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25.10.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
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Волга
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