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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Волга
Нефтехимик - Волга: обзор матча 20 ноября 2022
Нефтехимик
20.11.2022, воскресенье, 14:00
Россия. Первая лига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Волга
18'
Ф. Дворецков
44'
К. Морозов
81'
Г. Паскин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нефтехимик - Волга
81'
ГОЛ! 1:2!
Г. Паскин
Замена
М. Лайкин
️️️️
А. Котик
77'
Замена
Н. Калугин
️️️️
В. Москвичев
74'
Замена
И. Школик
️️️️
А. Бердников
74'
Желтая карточка
Д. Хубаев
60'
Замена
В. Галиулин
️️️️
Д. Хубаев
59'
Замена
М. Ситдиков
️️️️
П. Котов
58'
57'
Замена
Г. Паскин
️️️️
Б. Билалов
Желтая карточка
Р. Денисов
55'
46'
Замена
️️️️
Р. Махмутов
44'
ГОЛ! 1:1!
К. Морозов
Желтая карточка
Ф. Дворецков
43'
39'
Желтая карточка
Р. Махмутов
ГОЛ! 1:0!
Ф. Дворецков
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
96
Игорь Обухов
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
16
Роман Денисов
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Волга
1
Семен Морозов
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
23
Астемир Абазов
ЛЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
22
Дмитрий Рахманов
ЦП
23
Руслан Махмутов
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
8
Денис Рахманов
ПВ
9
Билал Билалов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
26
Григорий Кеваев
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
83
Максим Лайкин
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
8
Евгений Черкес
ЦП
Волга
73
Денис Еремеев
ВР
1
Андрей Климович
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
7
Даниил Арсентьев
ЛВ
23
Антон Кротов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
87
Герман Паскин
АП
99
Иван Сергеев
ЦФ
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
89
Темур Джикия
ЦФ
4-2-2-2
96
Обухов
17
Котов
16
Шоркин
12
Ширяев
21
Бердников
5
Москвичев
16
Денисов
2
Хубаев
22
Дворецков
9
Котик
14
Барсов
4-1-2-2-1
1
Морозов
95
Магомадов
5
Максименков
92
Хайруллов
23
Абазов
5
Морозов
22
Рахманов
23
Махмутов
8
Рахманов
37
Воронин
9
Билалов
5
Москвичев
44
Калугин
44
Калугин
5
Москвичев
2
Хубаев
21
Галиулин
21
Галиулин
2
Хубаев
9
Котик
83
Лайкин
83
Лайкин
9
Котик
21
Бердников
20
Школик
20
Школик
21
Бердников
17
Котов
2
Ситдиков
2
Ситдиков
17
Котов
9
Билалов
87
Паскин
87
Паскин
9
Билалов
Остались в запасе
Нефтехимик
Волга
1
Андрей Голубев
ВР
26
Григорий Кеваев
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
8
Евгений Черкес
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
73
Денис Еремеев
ВР
1
Андрей Климович
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
23
Антон Кротов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
7
Даниил Арсентьев
ЛВ
99
Иван Сергеев
ЦФ
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
89
Темур Джикия
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
26
Григорий Кеваев
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
8
Евгений Черкес
ЦП
Остались в запасе
73
Денис Еремеев
ВР
1
Андрей Климович
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
23
Антон Кротов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
7
Даниил Арсентьев
ЛВ
99
Иван Сергеев
ЦФ
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
89
Темур Джикия
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Сергей Жуков
Статистика матча Нефтехимик - Волга
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Александр Приходько (Москва)
Виктор Медведев (Москва)
Резервный судья:
Игорь Захаров (Казань)
Делегат:
Сергей Змиевский (Москва)
Инспектор:
Виктор Клепиков (Екатеринбург)
Стадион:
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