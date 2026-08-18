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«Динамо» – «Краснодар»: кто победит в матче 2-го тура Пути РПЛ Кубка России 2026/2027

18 августа 2026 8:19
Динамо - Краснодар
19 авг. 2026, среда 20:45 | Россия. Кубок, группа B, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.55
Победа «Краснодара»
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Матч 2-го тура Пути РПЛ Кубка России между московским «Динамо» и «Краснодаром» пройдет 19 августа в Москве. Хозяева подходят к кубковому противостоянию с хорошей домашней формой – они не проигрывают в пяти последних матчах на своем поле, тогда как гости находятся в отличном состоянии, одержав пять побед подряд. При этом в кубковых встречах «Краснодар» имеет преимущество, не проигрывая «Динамо» в пяти последних матчах этого турнира. Кто же сумеет пройти в следующий раунд – хозяева, которые опираются на поддержку трибун, или гости, которые набрали ход и имеют психологическое преимущество?

Кто победит в матче

В пользу «Динамо» говорит прежде всего фактор домашнего поля и их стабильность на своем стадионе. Московский клуб не проигрывает в пяти последних матчах в родных стенах, что свидетельствует о серьезной поддержке болельщиков и умении действовать в привычной обстановке. В атаке динамовцы забивают в среднем 1,00 гола за последние пять игр, а их защита пропускает 1,20 гола. Однако в очных встречах с «Краснодаром» в Кубке России у хозяев есть проблемы – они не могут победить южан в пяти последних таких матчах. В предыдущем туре РПЛ «Динамо» уступило «Зениту» (0-3), но до этого уверенно обыграло «Динамо Махачкала» (3-1). Кубковый матч – особая история, и при поддержке трибун хозяева способны навязать борьбу фавориту.

«Краснодар» подходит к матчу с более убедительной статистикой. Команда выиграла пять последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивает 2,00 гола, что является высоким показателем. Кроме того, «Краснодар» забивает в десяти последних матчах, а его атака выглядит одной из самых стабильных в лиге. В кубковых встречах с «Динамо» южане имеют преимущество – они не проигрывают в пяти последних таких матчах. Защита гостей пропускает в среднем 1,00 гола, что сопоставимо с показателями хозяев. В предыдущем туре «Краснодар» обыграл «Ахмат» (1-0), а в Кубке России прошел этого же соперника по пенальти. При такой форме и успешной истории противостояний «Краснодар» выглядит фаворитом, несмотря на выездной статус.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о преимуществе «Краснодара». Гости находятся в отличной форме, стабильно забивают и имеют психологическое преимущество в кубковых встречах с «Динамо». Хозяева сильны дома, но уступают в текущей форме и атакующей статистике. Ожидается, что «Краснодар» продолжит свою победную серию и пройдет в следующий раунд.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях в Кубке России «Краснодар» имеет преимущество – он не проигрывает «Динамо» в пяти последних таких матчах. Текущая форма «Краснодара» впечатляет (пять побед подряд, 2,00 гола за игру), тогда как «Динамо» стабильно дома, но уступает в атакующих показателях. Учитывая историю кубковых встреч и разницу в форме, «Краснодар» является фаворитом.

Личные встречи
Побед - 11 (28%)
Ничьих - 11 (28%)
Побед - 17 (44%)
33
Забитых мячей
52
0.85
В среднем за матч
1.33
4:3
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч
Россия. Кубок, 2 тур
Динамо
4 : 3
09.08.2023
Краснодар
Самая крупная ничья
Россия. Кубок, 4 тур
Краснодар
1 : 1
19.09.2023
Динамо
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Кубок, 2 тур
Динамо
0 : 1
19.08.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Динамо
2 : 1
11.05.2026
Краснодар
Россия. Кубок, Финал (Путь РПЛ)
Краснодар
0 : 0
07.05.2026
Динамо
Россия. Кубок, Финал (Путь РПЛ)
Динамо
0 : 0
08.04.2026
Краснодар
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Динамо
1 : 0
10.02.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
0 : 0
30.09.2025
Динамо
Россия. Кубок, 2 тур
Динамо
0 : 4
13.08.2025
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Краснодар
1 : 0
02.08.2025
Динамо
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Краснодар
3 : 0
24.05.2025
Динамо
Товарищеские матчи
Динамо
1 : 2
21.02.2025
Краснодар
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
Краснодар
1 : 0
04.02.2025
Динамо
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Динамо
0 : 1
25.08.2024
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Краснодар
1 : 0
25.05.2024
Динамо
Россия. Кубок, 4 тур
Краснодар
1 : 1
19.09.2023
Динамо
Россия. Кубок, 2 тур
Динамо
4 : 3
09.08.2023
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Динамо
1 : 3
21.07.2023
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Краснодар
3 : 1
11.03.2023
Динамо
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Динамо
0 : 0
13.08.2022
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Краснодар
0 : 1
03.04.2022
Динамо
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Динамо
1 : 0
06.11.2021
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Краснодар
2 : 3
18.03.2021
Динамо
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Динамо
2 : 0
04.10.2020
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Краснодар
0 : 2
19.07.2020
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
1 : 1
20.10.2019
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Динамо
1 : 1
14.04.2019
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Краснодар
3 : 0
30.09.2018
Динамо
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Динамо
0 : 0
10.03.2018
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Краснодар
2 : 0
27.08.2017
Динамо
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Динамо
1 : 4
04.04.2016
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Краснодар
4 : 0
13.09.2015
Динамо
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Динамо
1 : 1
30.05.2015
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Краснодар
0 : 2
31.08.2014
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Динамо
1 : 2
20.04.2014
Краснодар
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Краснодар
1 : 1
18.08.2013
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Динамо
1 : 1
11.05.2013
Краснодар
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Краснодар
2 : 0
04.11.2012
Динамо
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Динамо
2 : 1
01.10.2011
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Краснодар
0 : 1
29.05.2011
Динамо
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
24
Луис Чавес
ОП
21
Антон Миранчук
АП
88
Виктор Окишор
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Краснодар
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
6
Кевин Ленини
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
11
Жоау Батчи
ПВ
15
Хуан Боселли
ПВ
67
Казбек Мукаилов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Динамо
51
Ruslan Dzhioev
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
11
Принц Артур
ЦЗ
1
Руслан Джиоев
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
30
Дмитрий Александров
ОП
10
Бителло
ЦП
60
Тимофей Маринкин
ЦП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
98
Сергей Петров
ПЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
18
Кристиан
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
4-2-3-1
31
Лещук
7
Скопинцев
6
Фернандес
5
Майсторович
56
Зайдензаль
15
Глебов
24
Чавес
7
Бабаев
88
Окишор
21
Миранчук
33
Сергеев
4-1-2-2-1
16
Корякин
17
Пальцев
5
Жубал
3
Тормена
59
Хмарин
6
Ленини
47
Уткин
21
Оздоев
15
Боселли
11
Батчи
67
Мукаилов
5
Майсторович
55
Осипенко
55
Осипенко
5
Майсторович
7
Бабаев
11
Артур
11
Артур
7
Бабаев
24
Чавес
10
Бителло
10
Бителло
24
Чавес
15
Глебов
60
Маринкин
60
Маринкин
15
Глебов
33
Сергеев
70
Тюкавин
70
Тюкавин
33
Сергеев
Кривцов
40
Вахания
40
Вахания
Кривцов
47
Уткин
8
Аугусто
8
Аугусто
47
Уткин
15
Боселли
18
Кристиан
18
Кристиан
15
Боселли
11
Батчи
88
Кривцов
88
Кривцов
11
Батчи
67
Мукаилов
10
Воробьев
10
Воробьев
67
Мукаилов
Остались в запасе
Динамо
Краснодар
51
Ruslan Dzhioev
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
1
Руслан Джиоев
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
11
Артур Гомес
ЛВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
1
Станислав Агкацев
ВР
98
Сергей Петров
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
51
Ruslan Dzhioev
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
1
Руслан Джиоев
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
11
Артур Гомес
ЛВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
98
Сергей Петров
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
Главный тренер
Сандро Шварц
Главный тренер
Мурад Мусаев

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Краснодара» в основное время. Гости находятся в отличной форме (пять побед подряд, 2,00 гола за игру), имеют преимущество в кубковых очных встречах и стабильно забивают. Хозяева, несмотря на домашнюю поддержку, уступают в текущей форме и атакующей статистике. Ожидаем, что «Краснодар» продолжит свою победную серию и добьется победы в кубковом матче. Ставка: победа «Краснодара» с коэффициентом 2,55.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура Пути РПЛ Кубка России между «Динамо» и «Краснодаром» состоится 19 августа 2026 года в Москве и начнется в 20-45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале Матч ТВ.

«Динамо» – «Краснодар»: смотреть онлайн

2.55
Победа «Краснодара»
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Автор: Гроховский Сергей
Россия. Кубок Краснодар Динамо
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