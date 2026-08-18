Матч 2-го тура Пути РПЛ Кубка России между московским «Динамо» и «Краснодаром» пройдет 19 августа в Москве. Хозяева подходят к кубковому противостоянию с хорошей домашней формой – они не проигрывают в пяти последних матчах на своем поле, тогда как гости находятся в отличном состоянии, одержав пять побед подряд. При этом в кубковых встречах «Краснодар» имеет преимущество, не проигрывая «Динамо» в пяти последних матчах этого турнира. Кто же сумеет пройти в следующий раунд – хозяева, которые опираются на поддержку трибун, или гости, которые набрали ход и имеют психологическое преимущество?

Кто победит в матче

В пользу «Динамо» говорит прежде всего фактор домашнего поля и их стабильность на своем стадионе. Московский клуб не проигрывает в пяти последних матчах в родных стенах, что свидетельствует о серьезной поддержке болельщиков и умении действовать в привычной обстановке. В атаке динамовцы забивают в среднем 1,00 гола за последние пять игр, а их защита пропускает 1,20 гола. Однако в очных встречах с «Краснодаром» в Кубке России у хозяев есть проблемы – они не могут победить южан в пяти последних таких матчах. В предыдущем туре РПЛ «Динамо» уступило «Зениту» (0-3), но до этого уверенно обыграло «Динамо Махачкала» (3-1). Кубковый матч – особая история, и при поддержке трибун хозяева способны навязать борьбу фавориту.

«Краснодар» подходит к матчу с более убедительной статистикой. Команда выиграла пять последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивает 2,00 гола, что является высоким показателем. Кроме того, «Краснодар» забивает в десяти последних матчах, а его атака выглядит одной из самых стабильных в лиге. В кубковых встречах с «Динамо» южане имеют преимущество – они не проигрывают в пяти последних таких матчах. Защита гостей пропускает в среднем 1,00 гола, что сопоставимо с показателями хозяев. В предыдущем туре «Краснодар» обыграл «Ахмат» (1-0), а в Кубке России прошел этого же соперника по пенальти. При такой форме и успешной истории противостояний «Краснодар» выглядит фаворитом, несмотря на выездной статус.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о преимуществе «Краснодара». Гости находятся в отличной форме, стабильно забивают и имеют психологическое преимущество в кубковых встречах с «Динамо». Хозяева сильны дома, но уступают в текущей форме и атакующей статистике. Ожидается, что «Краснодар» продолжит свою победную серию и пройдет в следующий раунд.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях в Кубке России «Краснодар» имеет преимущество – он не проигрывает «Динамо» в пяти последних таких матчах. Текущая форма «Краснодара» впечатляет (пять побед подряд, 2,00 гола за игру), тогда как «Динамо» стабильно дома, но уступает в атакующих показателях. Учитывая историю кубковых встреч и разницу в форме, «Краснодар» является фаворитом.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Краснодара» в основное время. Гости находятся в отличной форме (пять побед подряд, 2,00 гола за игру), имеют преимущество в кубковых очных встречах и стабильно забивают. Хозяева, несмотря на домашнюю поддержку, уступают в текущей форме и атакующей статистике. Ожидаем, что «Краснодар» продолжит свою победную серию и добьется победы в кубковом матче. Ставка: победа «Краснодара» с коэффициентом 2,55.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура Пути РПЛ Кубка России между «Динамо» и «Краснодаром» состоится 19 августа 2026 года в Москве и начнется в 20-45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале Матч ТВ.