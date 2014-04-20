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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Краснодар
Динамо - Краснодар: обзор матча 20 апреля 2014
Динамо
20.04.2014, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Краснодар
26'
А. Кокорин
72'
Р. Широков
79'
Р. Лаборде
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Краснодар
90'
+2
Желтая карточка
Р. Широков
Желтая карточка
В. Габулов
88'
87'
Красная карточка
Р. Лаборде
Замена
В. Дядюн
️️️️
К. Кураньи
86'
84'
Замена
А. Померко
️️️️
Ю. Газинский
79'
ГОЛ! 1:2!
Р. Лаборде
Пас отдал
М. Перейра
78'
Желтая карточка
А. Гранквист
Замена
Л. Уилкшир
️️️️
А. Юсупов
75'
72'
ГОЛ! 1:1!
Р. Широков
Пас отдал
Жоаозиньо
Замена
Ю. Жирков
️️️️
А. Касаев
63'
58'
Замена
М. Перейра
️️️️
С. Петров
57'
Замена
Р. Лаборде
️️️️
Ари
Красная карточка
А. Козлов
48'
Желтая карточка
И. Денисов
39'
29'
Желтая карточка
С. Петров
ГОЛ! 1:0!
А. Кокорин
Пас отдал
А. Касаев
26'
20'
Желтая карточка
А. Енджейчик
16'
Желтая карточка
Р. Сигурдссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
13
Владимир Гранат
(К)
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
27
Игорь Денисов
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
18
Юрий Газинский
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
14
Вандерсон
ПВ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
21
Роман Березовский
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
18
Юрий Жирков
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
47
Роман Зобнин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
31
Павел Соломатин
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Краснодар
1
Александр Фильцов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
26
Марсио Абреу
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
27
Николай Комличенко
ЦФ
4-4-2
30
Габулов
13
Гранат
6
Дуглас
4
Самба
34
Козлов
11
Касаев
27
Денисов
4
Юсупов
16
Нобоа
22
Кураньи
9
Кокорин
3-2-2-2-1
88
Синицын
6
Сигурдссон
4
Гранквист
55
Енджейчик
98
Петров
17
Калешин
18
Газинский
15
Широков
14
Вандерсон
22
Жоаозиньо
39
Ари
11
Касаев
18
Жирков
18
Жирков
11
Касаев
4
Юсупов
26
Уилкшир
26
Уилкшир
4
Юсупов
22
Кураньи
17
Дядюн
17
Дядюн
22
Кураньи
18
Газинский
20
Померко
20
Померко
18
Газинский
98
Петров
10
Перейра
10
Перейра
98
Петров
39
Ари
21
Лаборде
21
Лаборде
39
Ари
Остались в запасе
Динамо
Краснодар
1
Антон Шунин
ВР
21
Роман Березовский
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
47
Роман Зобнин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
1
Александр Фильцов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
26
Марсио Абреу
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
21
Роман Березовский
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
47
Роман Зобнин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
26
Марсио Абреу
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Динамо - Краснодар
2
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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