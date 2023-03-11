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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Динамо
Краснодар - Динамо: обзор матча 11 марта 2023
Краснодар
11.03.2023, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
3 : 1
Завершен
Динамо
24'
К. Боржес
67'
К. Боржес
90+3'
Н. Кривцов
19'
К. Тюкавин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Динамо
90'
+4
Замена
М. Майсторович
️️️️
Э. Даса
ГОЛ! 3:1!
Н. Кривцов
90'
+3
Желтая карточка
Э. Сперцян
86'
Замена
Ж. Батчи
️️️️
К. Боржес
85'
Замена
И. Ахметов
️️️️
М. Давид Кобнан
74'
73'
Замена
Д. Макаров
️️️️
Я. Гладышев
Травма
М. Давид Кобнан
72'
ГОЛ! 2:1!
К. Боржес
Пас отдал
Э. Сперцян
67'
65'
Желтая карточка
М. Норманн
63'
Замена
В. Грулев
️️️️
Л. Гагнидзе
Замена
Н. Кривцов
️️️️
К. Ленини
62'
58'
Красная карточка
М. Нгамале
50'
Желтая карточка
Д. Фомин
46'
Замена
М. Норманн
️️️️
А. Кутицкий
36'
Желтая карточка
С. Сазонов
ГОЛ! 1:1!
К. Боржес
Пас отдал
К. Рамирес
24'
19'
ГОЛ! 0:1!
К. Тюкавин
Пас отдал
Э. Даса
14'
Желтая карточка
Д. Скопинцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
7
Михайло Баньяц
ЦП
8
Эдуард Сперцян
ЦП
20
Кади Боржес
ЛФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
99
Мозес Давид Кобнан
РФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
13
Муми Нгамале
ЛФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
РФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Краснодар
1
Михаил Штепа
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
75
Иван Будачев
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
17
Матиас Норманн
ОП
77
Денис Макаров
ПВ
4-1-2-3
39
Сафонов
2
Рамирес
6
Алонсо
31
Кайо
82
Волков
6
Ленини
7
Баньяц
8
Сперцян
20
Боржес
9
Кордоба
99
Кобнан
4-2-1-3
1
Шунин
2
Даса
6
Фернандес
4
Сазонов
7
Скопинцев
50
Кутицкий
74
Фомин
23
Гагнидзе
91
Гладышев
70
Тюкавин
13
Нгамале
99
Кобнан
97
Ахметов
97
Ахметов
99
Кобнан
6
Ленини
88
Кривцов
88
Кривцов
6
Ленини
20
Боржес
11
Батчи
11
Батчи
20
Боржес
91
Гладышев
77
Макаров
77
Макаров
91
Гладышев
23
Гагнидзе
27
Грулев
27
Грулев
23
Гагнидзе
2
Даса
5
Майсторович
5
Майсторович
2
Даса
50
Кутицкий
17
Норманн
17
Норманн
50
Кутицкий
Остались в запасе
Краснодар
Динамо
1
Михаил Штепа
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
11
Алексей Ионов
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
31
Игорь Лещук
ВР
75
Иван Будачев
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
1
Михаил Штепа
ВР
1
Станислав Агкацев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
11
Алексей Ионов
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
75
Иван Будачев
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
Главный тренер
Владимир Ивич
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Краснодар - Динамо
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Рашид Абусуев
Дмитрий Ермаков
Дополнительные помощники:
VAR – Сергей Карасев; AVAR – Валентин Мурашов
Резервный судья:
Евгений Буланов
Инспектор:
Сергей Мартынов
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
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