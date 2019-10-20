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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Краснодар
Динамо - Краснодар: обзор матча 20 октября 2019
Динамо
20.10.2019, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Краснодар
3'
Г. Морозов
35'
А. Мартынович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Краснодар
87'
Желтая карточка
М. Сулейманов
Замена
М. Кардозу
️️️️
С. Шиманьски
82'
Желтая карточка
К. Рауш
81'
Замена
Р. Евгеньев
️️️️
В. Рыков
78'
Травма
В. Рыков
77'
76'
Замена
Д. Уткин
️️️️
М. Берг
Желтая карточка
Р. Нойштедтер
72'
72'
Замена
Р. Камболов
️️️️
К. Ольссон
66'
Замена
М. Фернандеш
️️️️
Ю. Намли
Замена
О. Хильемарк
️️️️
К. Панченко
57'
Желтая карточка
Ш. Каборе
54'
Желтая карточка
В. Рыков
45'
+1
35'
ГОЛ! 1:1!
А. Мартынович
Пас отдал
Д. Стоцкий
Желтая карточка
С. Игбун
33'
32'
Желтая карточка
М. Берг
17'
Желтая карточка
У. Спайич
ГОЛ! 1:0!
Г. Морозов
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
34
Константин Рауш
ЛАЗ
3
Заурбек Плиев
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
77
Шарль Каборе
ОП
17
Себастьян Шиманьски
АП
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
8
Кристоффер Ольссон
ОП
52
Тонни Вилена
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
39
Ари
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Динамо
13
Александр Шепляков
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
23
Антон Соснин
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
4-3-1-2
1
Шунин
18
Морозов
44
Рыков
18
Ордец
3
Плиев
34
Рауш
33
Нойштедтер
77
Каборе
17
Шиманьски
8
Панченко
44
Игбун
4-1-2-3
39
Сафонов
89
Стоцкий
25
Спайич
14
Мартынович
98
Петров
8
Ольссон
52
Вилена
7
Намли
93
Сулейманов
39
Ари
33
Берг
17
Шиманьски
20
Кардозу
20
Кардозу
17
Шиманьски
44
Рыков
4
Евгеньев
4
Евгеньев
44
Рыков
8
Панченко
7
Хильемарк
7
Хильемарк
8
Панченко
8
Ольссон
88
Камболов
88
Камболов
8
Ольссон
33
Берг
47
Уткин
47
Уткин
33
Берг
7
Намли
99
Фернандеш
99
Фернандеш
7
Намли
Остались в запасе
Динамо
Краснодар
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
13
Александр Шепляков
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
23
Антон Соснин
ЦП
9
Николай Обольский
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
33
Станислав Крицюк
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
13
Александр Шепляков
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
23
Антон Соснин
ЦП
9
Николай Обольский
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Динамо - Краснодар
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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