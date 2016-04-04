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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Краснодар
Динамо - Краснодар: обзор матча 04 апреля 2016
Динамо
04.04.2016, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 4
Завершен
Краснодар
27'
А. Ионов (П)
31'
П. Мамаев (П)
47'
В. Подберезкин
69'
Ф. Смолов
82'
О. Ахмедов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Краснодар
84'
Замена
Н. Марков
️️️️
Ф. Смолов
82'
ГОЛ! 1:4!
О. Ахмедов
Пас отдал
М. Перейра
79'
Замена
В. Быстров
️️️️
П. Мамаев
Замена
А. Ташаев
️️️️
Р. Зобнин
77'
73'
Желтая карточка
М. Перейра
69'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Смолов
Пас отдал
О. Ахмедов
64'
Замена
Ари
️️️️
В. Подберезкин
61'
Желтая карточка
В. Калешин
Замена
М. Кузьмин
️️️️
С. Драгун
55'
47'
ГОЛ! 1:2!
В. Подберезкин
Пас отдал
П. Мамаев
Замена
П. Погребняк
️️️️
Ф. Бечирай
46'
32'
Желтая карточка
Ф. Смолов
31'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Мамаев
Желтая карточка
С. Драгун
30'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Ионов
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
38
Андрей Ещенко
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
77
Шарль Каборе
ЛП
92
Вячеслав Подберезкин
ОП
10
Одил Ахмедов
ОП
10
Маурисио Перейра
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
1
Антон Шунин
ВР
8
Александр Каляшин
ЦЗ
6
Максим Кузьмин
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
31
Андрей Дикань
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
21
Рикардо Лаборде
ПП
34
Владимир Быстров
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
39
Ари
ЦФ
3-2-3-1-1
30
Габулов
18
Морозов
8
Хольмен
0
Дьяков
38
Ещенко
27
Живоглядов
23
Соснин
47
Зобнин
21
Драгун
11
Ионов
9
Бечирай
4-2-3-1
33
Крицюк
98
Петров
17
Калешин
4
Гранквист
6
Сигурдссон
92
Подберезкин
10
Ахмедов
10
Перейра
10
Мамаев
77
Каборе
90
Смолов
21
Драгун
6
Кузьмин
6
Кузьмин
21
Драгун
47
Зобнин
88
Ташаев
88
Ташаев
47
Зобнин
9
Бечирай
88
Погребняк
88
Погребняк
9
Бечирай
90
Смолов
13
Марков
13
Марков
90
Смолов
10
Мамаев
34
Быстров
34
Быстров
10
Мамаев
92
Подберезкин
39
Ари
39
Ари
92
Подберезкин
Остались в запасе
Динамо
Краснодар
77
Анатолий Катрич
ПВ
8
Александр Каляшин
ЦЗ
31
Игорь Лещук
ВР
1
Антон Шунин
ВР
Главный тренер
Андрей Кобелев
88
Андрей Синицын
ВР
31
Андрей Дикань
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
21
Рикардо Лаборде
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
77
Анатолий Катрич
ПВ
8
Александр Каляшин
ЦЗ
31
Игорь Лещук
ВР
1
Антон Шунин
ВР
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
31
Андрей Дикань
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
21
Рикардо Лаборде
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Динамо - Краснодар
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону)
Роман Усачев (Ростов-на-Дону)
Инспектор:
Сергей Анохин (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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