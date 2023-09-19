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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Краснодар - Динамо
Краснодар - Динамо: обзор матча 19 сентября 2023
Краснодар
19.09.2023, вторник, 15:00
Россия. Кубок, группа D, 4 тур
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Динамо
69'
К. Боржес
21'
Бителло
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Динамо
ГОЛ!
К. Ленини
4:2
ГОЛ!
Ф. Бальбуэна
3:2
Пенальти не реализован!
Ж. Батчи
ГОЛ!
М. Нгамале
3:1
ГОЛ!
А. Черников
3:0
Пенальти не реализован!
Ф. Смолов
ГОЛ!
А. Кокшаров
2:0
Пенальти не реализован!
К. Тюкавин
ГОЛ!
К. Боржес
1:0
90'
+6
Желтая карточка
Ф. Бальбуэна
Замена
Ж. Батчи
️️️️
И. Ахметов
85'
78'
Замена
Н. Маричаль
️️️️
А. Кутицкий
Замена
А. Черников
️️️️
М. Баньяц
78'
77'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
Д. Лесовой
Желтая карточка
И. Ахметов
76'
71'
Желтая карточка
Д. Лаксальт
ГОЛ! 1:1!
К. Боржес
Пас отдал
М. Баньяц
69'
65'
Замена
М. Нгамале
️️️️
Я. Гладышев
65'
Замена
Л. Чавес
️️️️
Х. Карраскаль
65'
Замена
К. Тюкавин
️️️️
В. Грулев
Желтая карточка
К. Ленини
61'
Замена
С. Волков
️️️️
Л. Оласа
60'
Замена
В. Тормена
️️️️
Х. Алонсо
60'
Замена
К. Боржес
️️️️
Э. Сперцян
60'
21'
ГОЛ! 0:1!
Бителло
Пас отдал
Д. Лесовой
3'
Желтая карточка
Х. Карраскаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
8
Эдуард Сперцян
ЛВ
6
Кевин Ленини
ОП
7
Михайло Баньяц
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
50
Александр Кутицкий
ЛЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
93
Диего Лаксальт
ОП
10
Бителло
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
88
Даниил Лесовой
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Краснодар
35
Роман Сафронов
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
88
Никита Кривцов
АП
20
Кади Боржес
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Динамо
1
Курбан Расулов
ВР
2
Николас Маричаль
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
24
Луис Чавес
ОП
17
Иван Зазвонкин
АП
77
Денис Макаров
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Агкацев
15
Оласа
4
Арутюнян
6
Алонсо
15
Эктов
6
Ленини
7
Баньяц
97
Ахметов
8
Сперцян
99
Кобнан
90
Кокшаров
4-1-1-3-1
31
Лещук
80
Бессмертный
6
Фернандес
2
Бальбуэна
50
Кутицкий
93
Лаксальт
10
Бителло
88
Лесовой
15
Карраскаль
27
Грулев
91
Гладышев
6
Алонсо
3
Тормена
3
Тормена
6
Алонсо
15
Оласа
82
Волков
82
Волков
15
Оласа
7
Баньяц
53
Черников
53
Черников
7
Баньяц
8
Сперцян
20
Боржес
20
Боржес
8
Сперцян
97
Ахметов
11
Батчи
11
Батчи
97
Ахметов
50
Кутицкий
2
Маричаль
2
Маричаль
50
Кутицкий
15
Карраскаль
24
Чавес
24
Чавес
15
Карраскаль
91
Гладышев
13
Нгамале
13
Нгамале
91
Гладышев
88
Лесовой
90
Смолов
90
Смолов
88
Лесовой
27
Грулев
70
Тюкавин
70
Тюкавин
27
Грулев
Остались в запасе
Краснодар
Динамо
35
Роман Сафронов
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
98
Сергей Петров
ПЗ
88
Никита Кривцов
АП
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
77
Денис Макаров
ПВ
1
Курбан Расулов
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
35
Роман Сафронов
ВР
39
Матвей Сафонов
ВР
98
Сергей Петров
ПЗ
88
Никита Кривцов
АП
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Остались в запасе
77
Денис Макаров
ПВ
1
Курбан Расулов
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
Главный тренер
Владимир Ивич
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Краснодар - Динамо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Роман Сафьян
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Сафьян
Илья Елеференко
Дополнительные помощники:
VAR – Кирилл Левников; AVAR – Антон Кобзев
Резервный судья:
Павел Шадыханов
Инспектор:
Сергей Французов
Стадион:
Ozon Арена
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